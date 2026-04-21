El Gobierno asturiano anuncia una gran inspección de las instalaciones en la estación invernal de Valgrande-Pajares

Archivo - Estación invernal de Valgrande-Pajares - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte, Vanessa Gutiérrez, ha anunciado que este año se va a realizar en la estación de Valgrande-Pajares una "gran inspección" de las instalaciones que va más allá de lo que la normativa les exige.

Gutiérrez ha respondido en una comisión parlamentaria a preguntas sobre la estación que le han planteado los diputados Pedro de Rueda (PP) y Javier Jové (Vox), que se han mostrado muy críticos con la gestión del complejo.

Según Gutiérrez, la inspección que se va a realizar servirá para comprobar y revisar todas las instalaciones. Algunas de las mismas no estuvieron en funcionamiento la última temporada, precisamente por motivos de seguridad.

El presupuesto de la inspección, según la dirigente asturiana, asciende a 270.000 euros. Se incorporarán medidas adicionales orientadas a reforzar las garantías técnicas y operativas de la estación.

Según ha informado el Principado, el contrato abarcará tres actuaciones principales: la gran inspección del remonte de Brañillín, el acortamiento del cable tractor de la telecabina Cuitunigru y la nueva cimentación del telesquí del Tubo. Además, se dotará a la estación de un mayor número de pinzas de las exigidas, incluidas para el área del valle del Sol, con el objetivo de optimizar el mantenimiento del sistema.

Además, Gutiérrez ha informado de que las obras correspondientes a la segunda fase del proyecto de modernización y desestacionalización de la Estación Invernal y de Montaña de Valgrande-Pajares se retomarán de forma inminente, a lo largo de las próximas semanas, con una inversión cercana al millón.

Estos trabajos permitirán dar continuidad a las actuaciones ya iniciadas en fases anteriores. Así, entre las intervenciones previstas se incluyen la ejecución del trazado de la pista de esquí de fondo, la creación de nuevos miradores y rutas, mejoras de accesibilidad en la zona alta de la estación y actuaciones vinculadas al desarrollo del circuito de bicicleta de montaña, así como otras intervenciones orientadas a reforzar el uso de Valgrande-Pajares durante todo el año.

Cultura ha informado de que este año también se licitará el proyecto del telebike de cuatro plazas con pinza fija y la iluminación de pistas de esquí. De hecho, ya se ha realizado el anuncio de información previa, que constituye el primer paso para la posterior licitación de estas obras, que contarán con un presupuesto de 9,5 millones.