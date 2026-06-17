El Gobierno asturiano aprueba el proyecto de Ley de Cooperación que sitúa el feminismo como eje central

OVIEDO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Asturias ha aprobado el proyecto de Ley de Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad, una norma que sitúa a la comunidad autónoma "en la vanguardia de las políticas públicas comprometidas con la justicia global" y "la defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas como eje central de la acción pública".

El texto normativo, que será remitido a la Junta General para iniciar su correspondiente tramitación parlamentaria, busca impulsar "una cooperación transformadora alejada de modelos que invisibilicen las políticas de igualdad". La directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto, ha explicado que el impulso a la cooperación feminista responde a que "siempre ha sido un rasgo distintivo de la cooperación asturiana, que se ha traducido además en actuaciones concretas como esa línea de proyectos de empoderamiento y defensa de los derechos de las mujeres que se inició en 2018 y que en 2026 alcanza por primera vez el millón de euros".

Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico quiere dar un paso adelante para combatir las causas estructurales de la pobreza y la desigualdad, reforzando el liderazgo y la participación plena de las mujeres. Coto ha justificado esta apuesta normativa debido a la "erosión" y al "grave retroceso" de las políticas de igualdad en los países en los que Asturias coopera. "Hablamos de cooperación feminista porque ser mujer o niña no puede ser un determinante de supervivencia o de calidad de vida y por tanto tenemos que hacer un esfuerzo y una apuesta importante y sin fisuras por democratizar la igualdad", ha subrayado.

Asimismo, la norma "asume sin ambigüedades los grandes retos globales" como las crisis humanitarias, la construcción de paz y el cambio climático, incrementando la protección de la infancia y de los pueblos indígenas en el actual escenario internacional.

En el plano técnico y financiero, el proyecto consolida el Plan Director de Cooperación, ampliando su vigencia a cinco años, regula las estrategias sectoriales y reafirma el compromiso presupuestario de avanzar hacia el 0,7% de los recursos propios para alinearse con los estándares internacionales. Además, el texto reconoce el rol diferenciado de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), la Coordinadora de ONGD del Principado, las entidades locales y las organizaciones del Sur.