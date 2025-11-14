El Gobierno asturiano confía en recuperar los seis millones aportados a Duro Felguera

OVIEDO 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha dicho este viernes que el Ejecutivo está analizando las posibilidades de corregir la calificación en el plan de reestructuración de Duro Felguera del 'préstamo espejo' que la Sociedad Regional de Promoción (SRP) otorgó a la compañía en 2021, dentro del proceso de rescate público.

En una comisión de la Junta General del Principado de Asturias, Peláez ha respondido a una pregunta del diputado de Vox Gonzalo Centeno, quien se ha mostrado escéptico respecto a las posibilidades que tiene el Gobierno para recuperar ese dinero, dado que en el plan figura como un crédito subordinado. Precisamente este viernes se celebra la junta de accionistas de Duro Felguera para respaldar el plan de reestructuración.

Peláez considera que los seis millones concedidos por la SRP son "de naturaleza pública" y así deben considerarse. "Lo que estamos analizando detenidamente, si el 'crédito espejo' a Duro Felguera, la naturaleza que tiene y si es posible cambiar su clasificación dentro del plan de reestructuración y, en cualquier caso, conversaciones también con Duro Felguera para garantizar el cobro de ese préstamo", ha afirmado el dirigente asturiano.