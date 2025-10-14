El Gobierno asturiano, decidido a liderar la batalla por suprimir el peaje del Huerna

OVIEDO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha reafirmado este martes la posición "firme" del Ejecutivo autonómico contra el peaje del Huerna, en la AP-66, que consideran "un prejuicio y un agravio" para la región. "Siempre hemos estado defendiendo su supresión", ha manifestado. El Ejecutivo está decidido a liderar la batalla por suprimir ese pago.

Peláez ha destacado que el dictamen de la Comisión Europea sobre los peajes de la AP-66 y AP-9 ha proporcionado nuevos argumentos jurídicos para combatir el peaje.

"La Comisión Europea en su procedimiento de irregularidad ha calificado de ilegal el peaje del Huerna, por tanto ahora tenemos argumentos más sólidos para lograr su supresión", ha explicado. Ha explicado que la prórroga del peaje vulneraba principios de transparencia e igualdad, al no haberse realizado una licitación pública y estar vinculada a un proceso de privatización.

El representante autonómico ha subrayado que el Gobierno del Principado está defendiendo los intereses de Asturias, manteniendo una posición diferente a la del Ministerio de Transportes. "Creemos que nos ampara la razón y el ordenamiento legal", ha señalado, remarcando que esta postura es histórica en la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE.

Peláez, sin embargo, ha criticado la posición en este asunto del Partido Popular de Asturias, porque es "incapaz de calificar la prórroga del peaje como ilegal". A Peláez le parece "contradictorio" para alguien que está pidiendo la supresión.

El dirigente asturiano ha vuelto a hacer un llamamiento a la movilización convocada para este viernes por la tarde en contra del peaje, tras una nueva reunión de la Alianza por las Infraestructuras que Asturias necesita y en la que se detallarán más medidas a adoptar.

A preguntas de los periodistas, Peláez ha dicho que las diferencias en este asunto en el PSOE a nivel estatal y regional no van a romper la unidad que existe en el Principado al respecto.