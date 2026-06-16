El Gobierno asturiano defiende al taxi como "pieza fundamental" ante la llegada de plataformas como Uber

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OVIEDO 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano, Alejandro Calvo, ha defendido al sector del taxi como "una pieza fundamental" ante la llegada de plataformas tecnológicas como Uber a la región, asegurando que "la existencia de estas plataformas no tiene por qué traducirse en una competencia desleal".

En una comisión parlamentaria y a preguntas de la diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé, Calvo ha precisado que la entrada de estos servicios no representa un fenómeno inédito, ya que "la llegada de plataformas como Uber o la posible entrada a otras, no es el inicio de nada que no conociésemos, que es una realidad que ya existía, los transportes VTC, los transportes con conductor, llevan muchos años trabajando en Asturias". El consejero ha subrayado que lo novedoso es que "ahora utiliza nuevas aplicaciones tecnológicas de gran éxito".

El Gobierno asturiano ha condicionado su postura favorable a estas plataformas al "estricto respeto a la legalidad", insistiendo en que "la convivencia solo funciona si las reglas del juego son claras y las mismas para todos, garantizando la equidad y la seguridad de los usuarios y cumplimiento de las obligaciones laborales y fiscales".

Calvo ha rechazado frenar la digitalización, argumentando que "no podemos dar la espalda a la digitalización y a los nuevos hábitos de consumo, es una realidad a la que no podemos ponerle puertas".

Para modernizar el sector del taxi, el Gobierno ha puesto en marcha el proyecto Conecta Taxi, que ha comenzado a funcionar esta semana en Avilés, una iniciativa que ha contado con "el apoyo unánime del sector del taxi" y que "les permite integrarse en la aplicación del consorcio de transportes, digitalizar sus reservas y ofrecer un precio estimado al usuario".

Además, ha anunciado que el reglamento asturiano que ordena el transporte público direccional de viajeros "se podrá publicar en las próximas semanas" y permitirá a los ayuntamientos contar con "instrumentos" para sancionar incumplimientos.

Calvo ha hecho hincapié en la necesidad de claridad para los usuarios, señalando que "hay dos realidades: una es la realidad comercial, las aplicaciones que comercializan los servicios y otra cosa es quién presta el servicio", y ha insistido en que "la mejor manera que entiende que es el Gobierno es hacer que se respete la reglamentación, la normativa, la legislación, pero dar instrumentos accesibles".