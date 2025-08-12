El Gobierno asturiano eleva el nivel de emergencia del INFOPA por riesgo para la población

Archivo - El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. - GOBIERNO DE ASTURIAS - Archivo

Se ha pedido apoyo al MITECO, ya que los medios asignados a Asturias están participando en la extinción de incendios en Galicia y Castilla y León

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias ha declarado este martes el paso a Situación 1 de emergencia del Plan de Incendios Forestales del Principado (INFOPA) ante el incremento de incendios forestales registrados en las últimas horas, con una decena de focos activos, uno de ellos próximo a las localidades de Cobos y Villarinos de Limes, en Cangas del Narcea.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha formalizado la activación del nuevo nivel a las 17.21 horas, después de que uno de los incendios fuera detectado alrededor de las 16.00 horas en una zona próxima a núcleos habitados.

La Situación 1 del INFOPA se refiere a emergencias derivadas de incendios que, por su evolución, pueden afectar levemente a la población, y requiere medidas de vigilancia, control y posible refuerzo de medios.

En estos momentos, participan en las labores de extinción dos helicópteros de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), más de una decena de efectivos, dos empresas forestales y el jefe de zona. Además, se ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) el refuerzo de medios estatales, dado que los recursos asignados a Asturias están desplegados actualmente en incendios de Galicia y Castilla y León.

El INFOPA permanecía activo en fase de emergencia Situación 0 desde el pasado 4 de agosto, debido a las condiciones meteorológicas y la simultaneidad de incendios en distintas zonas del Principado.