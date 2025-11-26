El Gobierno asturiano inicia la investigación sobre el accidente mortal en la mina de Vega de Rengos

Reunión de la Comisión de Seguridad Minera. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha puesto en marcha la investigación sobre el accidente que se produjo el pasado viernes en la mina de Vega de Rengos, propiedad de TYC Narcea, en el que fallecieron dos trabajadores. Inspectores del Servicio de Minas visitaron este martes la galería donde se produjo el hundimiento del techo para evaluar el estado de la zona y recopilar los primeros datos que permitan determinar las causas del siniestro.

Así lo ha comunicado este miércoles el consejero, Borja Sánchez, en unas declaraciones a los medios previas a la reunión con los miembros de la Comisión Regional de Seguridad Minera, convocada con carácter extraordinario para analizar el accidente. Sánchez ha insistido en la necesidad de actuar con "la máxima prudencia" y ha señalado que tanto el Servicio de Minas como la Guardia Civil están recabando información para elaborar sus respectivos informes.

Sánchez ha recordado que los fallecimientos se produjeron por el "hundimiento súbito" del techo del taller de arranque donde trabajaban los operarios. Las investigaciones se centrarán en esclarecer las causas de este desprendimiento. "Hay que analizar muy bien toda la información", ha dicho, haciendo un llamamiento a la prudencia. "El objetivo principal es esclarecer qué causas provocaron el accidente", ha agregado.

Por ello, ha evitado fijar plazos para la conclusión del informe del Servicio de Minas y ha subrayado que lo prioritario no es la rapidez, sino la precisión en la determinación de las causas que motivaron el colapso.

LA EMPRESA CUENTA CON ELEVADAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

El titular de Industria ha reafirmado que TYC Narcea contaba con medidas muy elevadas de seguridad. Así, ha asegurado que, al margen de las inspecciones a las que está sometida, la última un día antes del accidente, la compañía tiene toda la información relativa a seguridad, inspecciones, trazabilidad del destino del material y qué se extraía, "convenientemente documentado".

"El día antes no había ningún síntoma, ninguna señal de lo que sucedió el propio viernes", ha asegurado.