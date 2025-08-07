El Gobierno asturiano ultima el nuevo decreto sobre viviendas turísticas tras reunirse con el sector

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, se ha reunido hoy con representantes de la Asociación Alojamientos de Corta Estancia Casocia. - PRINCIPADO

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La viceconsejera de Turismo, Lara Martínez, ha mantenido este jueves una reunión con representantes de la Asociación de Alojamientos de Corta Estancia Casocia en el marco del proceso de actualización del decreto que regula las viviendas de uso turístico en la comunidad.

Casocia, una de las asociaciones que operan en el sector turístico asturiano, ha trasladado sus aportaciones al borrador normativo. "Obviamente ellos defienden el ámbito y el sector de las viviendas de uso turístico, y nosotros como Gobierno escuchamos a todas las partes", ha indicado Martínez, quien ha recordado que el Ejecutivo autonómico ya ha mantenido reuniones con diferentes asociaciones y entidades para la redacción del texto.

Según ha señalado la viceconsejera, ya se ha alcanzado un documento común que se presentará en los próximos días para su exposición pública. A partir de ese trámite se perfilará el texto definitivo, que se cerrará con la aprobación del nuevo decreto.

El decreto en vigor data de 2016 y, según ha explicado Martínez, "la realidad, sobre todo en el ámbito de las viviendas de uso turístico, ha cambiado mucho". Por ello, el nuevo texto introduce modificaciones para "mejorar ciertos aspectos" y garantizar que este tipo de alojamientos "contribuyan a la calidad del sector turístico de Asturias" y a ofrecer "una buena imagen a quienes nos visitan".