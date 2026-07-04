El Gobierno de Asturias convoca a los grupos parlamentarios a la Mesa de Financiación con la única excepción de Vox

Imagen de archivo de una reunión de la Mesa de Financiación. - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha convocado a los grupos parlamentarios de la Junta General para celebrar la Mesa de Financiación el próximo miércoles, día 8 de julio. El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, ha comunicado esta cita a todos los partidos con representación parlamentaria que firmaron en junio de 2020 el acuerdo para la defensa de los intereses de la comunidad en el proceso de reforma del vigente modelo de financiación autonómica.

El encuentro se ha convocado tras la reunión mantenida el pasado 24 de junio entre representantes del Principado y una delegación del Ministerio de Hacienda para analizar la propuesta del Gobierno central. En dicha cita, el Ejecutivo autonómico reiteró su rechazo a la oferta tal y como está concebida.

La convocatoria del próximo miércoles servirá también para informar sobre el contenido del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), cuyo pleno se reunirá el lunes, 6 de julio.

En una nota de prensa, el Gobierno asturiano recuerda que la Mesa de Financiación se puso en marcha por iniciativa del presidente del Principado, Adrián Barbón, en octubre de 2019 para fijar una posición común de consenso de cara a la reforma del sistema que articula los recursos que reciben las comunidades. El acuerdo fue suscrito por todos los grupos parlamentarios con la excepción de Vox.