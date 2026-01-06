El Gobierno de Asturias destina 1,4 millones a la mejora de la carretera AS-343

Archivo - Llanes - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias destinará 1.463.733 euros a las obras de rehabilitación y mejora de la seguridad de la carretera AS-343, Puertas-Panes por Villanueva. El plazo de ejecución de los trabajos es de 10 meses, por lo que está previsto que se desarrollen entre este año y el 2027.

La actuación, que se ha aprobado como anticipado de gasto para agilizar todo lo posible su ejecución, comprende la rehabilitación integral y la mejora estructural de 10 kilómetros de esta vía que discurre por los concejos de Llanes, Ribadedeva y Peñamellera Baja.

El proyecto incluye la ejecución de un total de 14 muros, escolleras y otras estructuras constructivas destinadas a reforzar la estructura de la carretera y mejorar sus condiciones de seguridad. También, se renovará totalmente el firme del tramo que une los puntos kilométricos 0,7 y 17,5. Además, se reforzarán y mejorarán todos los elementos de seguridad y señalización como las barreras, el balizamiento, las marcas viales o las señales verticales.

Esta obra está incluida en los presupuestos de este ejercicio, que destinan más de 97,2 millones al mantenimiento y mejora de la red viaria del Principado.