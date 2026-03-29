El Gobierno de Asturias fortalece su acción humanitaria en Colombia

Reunión con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora de la Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, Beatriz Coto, ha realizado un viaje institucional a Colombia entre los días 14 y 22 de marzo como parte de la delegación de acción humanitaria de la Cooperación Española, coordinada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El objetivo de esta misión, que, según ha informado este domingo el Gobierno asturiano, no se hizo pública previamente por motivos relacionados con la seguridad, fue conocer el contexto humanitario del país y realizar un seguimiento sobre el terreno de actividades realizadas por la Corporación Administrativa de Formación y Construcción de Paz del Foro Interétnico de Solidaridad Chocó (Coadforzpaz). Asturias fue una de las siete comunidades autónomas que se sumaron a la misión.

La directora mantuvo reuniones con la XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz y con organizaciones colombianas con las que el Principado mantiene alianzas estables en materia de derechos humanos, paz y protección de colectivos en situación de riesgo.

"Hemos conocido de primera mano los avances y desafíos en los territorios, evaluado el impacto de las intervenciones apoyadas por Asturias y la cooperación española y consolidado alianzas para garantizar una cooperación cercana y eficaz", ha subrayado Coto.

También ha reafirmado el compromiso del Principado con "la paz, la justicia y los derechos humanos en Colombia, un país prioritario para nuestra cooperación y un territorio donde la sociedad civil continúa siendo un pilar indispensable para la construcción de convivencia y dignidad a pesar de los efectos devastadores del conflicto armado".

Durante su estancia en Bogotá, se reunió con el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, referencia en defensa de los derechos humanos y socia tradicional de la cooperación asturiana, y con el Colectivo Orlando Fals Borda, especializado en el acompañamiento a familiares, en su mayoría mujeres, de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Asimismo, participó junto con la XXII Delegación Asturiana de Derechos Humanos y Paz en reuniones con la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior de Colombia y organizaciones sociales colombianas.

La directora se desplazó al departamento del Chocó, profundamente afectado por la violencia sociopolítica, el desplazamiento forzado y los riesgos humanitarios.

Durante la visita a las comunidades rurales de Negría, Bellavista y Pogue, se mantuvieron encuentros con mujeres lideresas, comunidades afrodescendientes e indígenas, en los vuales se constató "la importancia del acompañamiento internacional en contextos donde la violencia persiste y donde las organizaciones sociales continúan sosteniendo la vida comunitaria con enorme valentía" ha indicado.

Entre 2019 y 2025, Asturias apoyó 25 iniciativas en Colombia con una inversión de 2,6 millones de euros, que han beneficiado a 34.827 personas, de las cuales el 58% son mujeres.

El pasado el ejercicio, la Agencia financió cuatro iniciativas, por un total de 455.200 euros, que alcanzaron a 3.037 personas. Estas intervenciones se concentran en regiones como Nariño, Cauca, Urabá y Caribe colombiano y van dirigidas principalmente a protección de líderes sociales, fortalecimiento de mujeres y comunidades rurales, acompañamiento psicosocial y jurídico, prevención de violencias de género y apoyo a población desplazada y refugiada.

El Gobierno de Asturias lleva a cabo también un programa de atención víctimas de violaciones de derechos humanos, que cumplió 25 años en 2025 y permite la acogida temporal en Asturias de personas defensoras amenazadas. Asimismo, en 2025 cinco jóvenes asturianos participaron en proyectos en Cali, el Cauca y otras zonas. En 2026 se añaden cuatro becas en el país.

La Agencia de Cooperación inicia este año una colaboración multibilateral con la Organización Internacional del Trabajo, a la que destinará 80.000 euros, para fortalecer la economía social y solidaria y las redes de cuidado comunitario en Cali. El proyecto mejorará las condiciones laborales de mujeres cuidadoras en contextos urbanos vulnerables.