El Gobierno de Asturias inaugura su sede permanente en Madrid para atraer inversiones y talento

OVIEDO 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Principado ha inaugurado este jueves su sede permanente en Madrid, un espacio concebido como "escaparate del potencial económico, social y cultural" de la comunidad y punto de apoyo a las empresas e instituciones asturianas que busquen presencia en la capital. El acto oficial, celebrado esta tarde, ha estado presidido por el jefe del Ejecutivo autonómico, Adrián Barbón, y ha contado con representación empresarial, social y cultural de Asturias y Madrid.

La nueva sede, ubicada en la glorieta de Ruiz Jiménez, en el distrito de Chamberí, permanecerá abierta al público en horario de 9.00 a 15.00 horas. El inmueble, de tres plantas, albergará la Oficina Económica y Comercial de Asturias en Madrid, así como un hotel de empresas, destinado a compañías asturianas que necesiten un espacio físico en la capital para reuniones o actividades concretas.

El edificio también acogerá dependencias para entidades públicas vinculadas al Gobierno asturiano, procedentes de ámbitos económicos, académicos, culturales o de investigación, que requieran una delegación permanente en Madrid.

El inmueble cuenta además con un salón de actos y un espacio expositivo donde se desarrollará un programa de actividades, encuentros y exposiciones para promocionar Asturias como motor industrial y polo de innovación.

Según explicó Barbón durante su intervención, una de las misiones principales de la sede será difundir los atractivos de Asturias como lugar para vivir e invertir. La Oficina Económica y Comercial trabajará en la identificación de oportunidades de inversión, en coordinación con la Oficina Económica de la Presidencia y la Agencia Sekuens, completando la estructura institucional de captación de proyectos.

Durante su discurso, el presidente subrayó que "Asturias pide sitio entre los mejores" y que la comunidad vive "un momento crucial para consolidar su resurgir económico", impulsado por nuevos proyectos industriales, como los ligados al sector de la defensa. "El Principado ya no mira hacia dentro, sino que alza la vista muy lejos", afirmó.

Barbón reivindicó la nueva sede como símbolo de "una Asturias abierta, competitiva y conectada", y recordó que el Gobierno autonómico trabaja en más de medio centenar de iniciativas empresariales, muchas de ellas en fase de desarrollo. "El porvenir económico de Asturias es prometedor", destacó, antes de apuntar que el nuevo espacio servirá también como "gran punto de encuentro de Asturias con Madrid".