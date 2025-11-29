El Gobierno de Asturias informará a los grupos el miércoles de las propuestas para la financiación autonómica

Mar García Salgado y Guillermo Peláez - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha convocado a los grupos parlamentarios para celebrar el próximo miércoles, 3 de diciembre, la Mesa de Financiación. El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos asturiano, Guillermo Peláez, ha trasladado ya la cita a todos los representantes de los partidos que firmaron en junio de 2020 el acuerdo de consenso para la defensa de los intereses de Asturias en el proceso de reforma del vigente modelo de financiación autonómica y que tienen representación parlamentaria en la actualidad.

La reunión se convoca tras la celebración, el 17 de este mes, del último Consejo de Política Fiscal y Financiera, al término del cual el consejero ya anunció su intención de convocar este órgano para informar a los grupos parlamentarios de los principales fundamentos de la propuesta del Ministerio de Hacienda sobre un nuevo sistema de financiación autonómica.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la Mesa de Financiación fue puesta en marcha por iniciativa del presidente del Principado, Adrián Barbón, en octubre de 2019 para contar con una posición común de consenso de cara a la reforma del sistema que articula los recursos que reciben las comunidades autónomas. El acuerdo fue suscrito por todos los grupos parlamentarios con la excepción de Vox.