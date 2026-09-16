El Gobierno de Asturias licita en 780.400 euros la renovación de la traída de agua en Morcín

Licitación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Gobierno asturiano ha licitado en 780.467 euros las obras para construir un nuevo depósito regulador y renovar la traída de agua desde la captación del manantial de Arroxines, en Morcín. La actuación, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), permitirá reforzar la capacidad de almacenamiento y mejorar la garantía del suministro en el concejo.

El manantial de Arroxines es la principal fuente de abastecimiento de Morcín y abastece a más del 80% de su población. Sin embargo, la reducción del caudal durante el verano y los episodios de turbidez asociados a las lluvias intensas pueden comprometer tanto la disponibilidad como la calidad del agua.

Para hacer frente a estas situaciones, el proyecto incluye la construcción de un nuevo depósito regulador de 1.275 metros cúbicos de capacidad, que se situará en cabecera, aguas arriba de los depósitos existentes en La Piñera. Esta instalación almacenará agua cuando el caudal y su calidad sean adecuados y dispondrá de reservas en los periodos más críticos, lo que reducirá la dependencia del caudal disponible en cada momento.

El nuevo depósito también tendrá una importante función para el mantenimiento de la red, ya que permitirá mantener el suministro mientras se realizan trabajos de limpieza, reparación o conservación de los depósitos, lo que evitará la necesidad de realizar cortes de agua durante estas operaciones.

El proyecto renovará las conducciones de entrada y salida del nuevo depósito, con nuevos tramos de tubería que lo conectarán con la red actual. La actuación llevará el agua almacenada hasta Peñerudes, La Piñera y San Esteban, además de garantizar la continuidad del servicio durante la ejecución de los trabajos mediante soluciones provisionales de conexión.

La obra construirá y urbanizará el camino de acceso al depósito para facilitar las labores de mantenimiento y explotación, así como la adecuación y mejora de la captación de Arroxines, con el objetivo de optimizar la infraestructura y aumentar su capacidad de recogida de agua.

Con esta actuación, el Principado refuerza una infraestructura esencial para Morcín y mejora la capacidad de respuesta del sistema de abastecimiento ante los periodos de menor disponibilidad de agua y los episodios de lluvias intensas. La creación de nuevas reservas y la mejora de la captación y de las conducciones contribuirán a garantizar un suministro más seguro, continuo y eficiente para la población.