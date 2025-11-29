El Gobierno de Asturias licita en 840.000 euros la reforma de la carretera GO15, de San Xuan a Las Aceñas

Licitación - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha licitado en 839.795 euros la reforma de la carretera GO-15, entre San Xuan-Las Aceñas, en el concejo de Gozón, con un plazo de ejecución de siete meses. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 19 de diciembre.

La actuación reformará de manera integral los 2,8 kilómetros de vía, reparará el firme, mejorará el sistema de drenaje y repondrá la señalización y los elementos de protección.

Según ha informado el Ejecutivo, esta obra se suma a otras actuaciones en marcha en Gozón en materia de mantenimiento y mejora de la red de carreteras, como la mejora de la GO-5, licitada recientemente con un presupuesto de 528.000 euros, y que supondrá la renovación de la vía que une las localidades de Cabezonera y El Pielgo.

Ambas actuaciones se enmarcan en el programa de conservación, mantenimiento y mejora de infraestructuras que el Gobierno de Asturias desarrolla en toda la comunidad.