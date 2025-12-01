El Gobierno de Asturias presenta un presupuesto de 6.993 millones de euros, un 4,9% respecto al ejercicio anterior

El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, entrega al presidente de la Junta General, Juan Cofiño, el proyecto de Presupuestos Generales del Principado para 2026. - NACHO VELA

OVIEDO 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha aprobado este lunes el proyecto de presupuestos para 2026, que moviliza un volumen histórico de 6.993 millones de euros y nace con el objetivo de garantizar el pacto educativo, dar prioridad a la vivienda y reforzar la prevención de incendios.

Según el Ejecutivo autonómico, las cuentas crecen un 4,9% respecto al ejercicio anterior y mantienen un nivel récord de inversión pese a la reducción de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El Gobierno destaca que el proyecto refuerza el blindaje del estado del bienestar, elevando los recursos destinados a sanidad hasta 2.581 millones, y consolida la llamada vía fiscal asturiana, con mejoras en deducciones como la del primer hijo y una nueva específica para personas celíacas.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))