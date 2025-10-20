El Gobierno de Asturias retrasa a próxima semana el inicio de las negociaciones presupuestarias con la oposición

OVIEDO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, ha anunciado este lunes que el inicio de las negociaciones presupuestarias con la oposición, previsto para esta semana, se retrasa a la próxima para contar con mayores certezas en materia macroeconómica.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Peláez ha explicado que el objetivo es contar con la mayor información posible tras afirmar este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que en los próximos días se darán a conocer los objetivos de estabilidad presupuestaria. Tras este trámite, Peláez entiende que "es previsible" que se celebre en los próximos días una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), por lo que "en el marco del Gobierno" han hablado de la posibilidad de retrasar la ronda de contactos.

Peláez ha hecho estas declaraciones después de que IU-Convocatoria por Asturies, grupo parlamentario que sustenta a parte del Gobierno, mostrase la semana pasada su "estupefacción" por el anuncio del consejero de que iniciaría esta semana la ronda de contactos con los grupos. Estaba previsto que la primera reunión fuese con el PP este miércoles.

Ante las declaraciones de IU, Peláez ha dicho que esta decisión "es fruto del diálogo" entre las fuerzas que sustentan al Gobierno. "Es el diálogo el que nos ha llevado a tomar esta decisión", ha dicho, remarcando que la idea es "llegar con más trabajo avanzado" a las reuniones y con más información acerca de los objetivos presupuestarios.