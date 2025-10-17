IU, "estupefacta" ante el anuncio de Peláez de arrancar la ronda de negociaciones presupuestarias

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESSD) -

Izquierda Unida-Convocatoria por Asturies mostró su "estupefacción" ante el anuncio realizado este viernes por el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, de que el próximo miércoles 22 de octubre comenzarán los contactos del Ejecutivo con los distintos grupos parlamentarios para hablar de los presupuestos de Asturias para el año 2026.

Esta es la conclusión a la que se ha llegado durante la celebración de la reunión del Secretariado de IU, que dirige la secretaria de Organización, María Miranda.

Miranda apuntó que el consejero de Hacienda ha hecho este anuncio durante su intervención en la comisión del ramo de Junta y tras desvelar el diputado del PP, Andrés Ruiz que su Grupo ya había recibido una llamada de la Consejería para fijar el inicio de esta ronda de contactos.

La secretaria de Organización de Izquierda Unida subrayó que este paso dado por Peláez no estaba coordinado con la dirección política de IU-Convocatoria por Asturies. Añade que su coordinador general y consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, había trasladado "explícitamente" al titular de Hacienda la necesidad de establecer, inicialmente y en el seno del Gobierno de coalición progresista y reformista, los ejes entorno a los que debían girar las futuras cuentas autonómicas, antes de abrir el debate al resto de las fuerzas parlamentarias.

"Es decir, la posición del Gobierno debe ser única, compartida, y previamente discutida y acordada", indicó Miranda que recordó además a su socio en el Gobierno del Principado la importancia de diseñar unos presupuestos pensando también en los ayuntamientos asturianos.

Por todo lo anterior, la secretaria general de Izquierda Unida IU-Convocatoria anuncia que trasladará su malestar a la Federación Socialista Asturiana y solicitará "la apertura de un proceso presupuestario coordinado entre ambas organizaciones con el objetivo de presentar unas cuentas que reflejen fielmente el acuerdo de gobierno de legislatura alcanzado por ambas formaciones".