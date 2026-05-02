El Gobierno de Asturias supera los 5.800 bonos de turismo rural vendidos en sólo tres meses

Gimena Llamedo, en el centro - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha superado ya los 5.800 bonos vendidos en tres meses de campaña de descuentos para el turismo rural de 2026, de modo que ya se han descargado más del 60% de los 9.300 puestos a disposición de la ciudadanía para este año.

Según ha informado el Gobierno asturiano, la respuesta confirma el atractivo de una iniciativa que vuelve a funcionar como uno de los grandes reclamos para descubrir o redescubrir el medio rural asturiano con condiciones especialmente ventajosas.

Con cada bono se pagan 75 euros para disfrutar de 150 en los alojamientos rurales adheridos, y cada persona puede adquirir hasta dos.

Asturias concentra casi el 37% de la clientela que ha descargado los bonos (más de uno de cada tres), seguida de la Comunidad de Madrid (13,89 %), Galicia (12,18 %) y Castilla y León (10,08 %). En conjunto, estas cuatro comunidades agrupan el 73,1 %.

Llanes concentra cerca de un tercio de las ventas entre los diez concejos con mayor demanda, seguido de Cangas de Onís, que suma en torno al 15 %. Junto a ellos, municipios como Sobrescobio y Soto del Barco rondan el 9 % cada uno, mientras que Villaviciosa y Valdés se sitúan en cifras próximas al 6 %. El resto alcanza a concejos del interior y del occidente, como Cangas del Narcea, Santa Eulalia de Oscos, Teverga o Boal.

La vicepresidenta y consejera de Turismo, Gimena Llamedo, ha destacado que el ritmo de ventas "vuelve a demostrar que el turismo rural es una de las grandes fortalezas de Asturias. Estos bonos funcionan porque benefician a quien viaja, impulsan la actividad en el medio rural y nos ayudan a seguir consolidando un destino atractivo, equilibrado y vivo durante todo el año".

La campaña, dotada con 700.000 euros del presupuesto autonómico, refuerza una política turística orientada a la desestacionalización, la redistribución de visitantes, el apoyo al tejido empresarial del medio rural y la cohesión territorial.

El funcionamiento del programa permite adaptar los descuentos a distintos tipos de escapada. En los alojamientos de hasta dos plazas, el bono se aplica en estancias mínimas de dos noches consecutivas. En los alojamientos íntegros de cuatro o más plazas, es posible utilizar dos bonos para pagar esas dos noches.

Además, si la pareja o la persona acompañante adquiere también sus bonos, se pueden encadenar varias noches consecutivas en el mismo alojamiento, lo que multiplica las posibilidades de organizar una escapada más larga en el medio rural asturiano.

Asturias ofrece este año 9.300 bonos y la campaña se mantendrá activa hasta agotar existencias. Los descuentos podrán canjearse hasta el 31 de diciembre de 2026, salvo en las fechas excluidas: el 1 de mayo y el periodo estival, comprendido entre el 1 de julio y el 15 de septiembre.