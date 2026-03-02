El Gobierno aumenta un 90% desde 2023 las ayudas para reforzar la lucha contra la LGTBIfobia

La directora General de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez. - PRINCIPADO

El Gobierno de Asturias ha incrementado el presupuesto de las subvenciones destinadas a combatir la LGTBIfobia desde 2023 en un 89,9%. Así, el Boletín Oficial del Principado (Bopa) publicará este martes la nueva convocatoria pública de la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que contará con 90.000 euros de dotación.

Esta línea está orientada a financiar proyectos de entidades ciudadanas, por lo que marca un hito en el respaldo a este tipo de políticas.

La directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI, Nuria Rodríguez, destacó que este refuerzo económico busca que más asociaciones puedan concurrir y trabajar en la defensa de los derechos del colectivo.

"Esta apuesta específica de aumento de fondos tiene que ver con el compromiso de este gobierno de defender de manera evidente los derechos humanos". El objetivo, ha añadido, debe ser garantizar "una convivencia en paz y en igualdad dentro de nuestro territorio", indicó Rodríguez en rueda de prensa.

Los 90.000 euros de presupuesto permitirán financiar los proyectos seleccionados con un máximo de 10.000 euros por cada uno. Además, cada entidad solicitante podrá obtener ayuda para dos iniciativas, desde jornadas de formación a actividades de sensibilización, pasando por proyectos específicos para trabajar la libertad sexual.

Este paquete de medidas se completa con un incremento en las subvenciones nominativas destinadas a las entidades que prestan asesoramiento jurídico y psicológico a las personas que han sido víctimas de LGTBIfobia en la comunidad.

Por otra parte, el Ejecutivo autonómico ultima los detalles para la tramitación parlamentaria del anteproyecto de Ley LGTBI, cuya llegada al Consejo de Gobierno está, según ha precisado Rodríguez, "muy cerquita ya". La directora general subrayuó que el texto ha sido fruto de un intenso trabajo colectivo con las organizaciones del sector y busca un apoyo mayoritario en la Junta General.

Rodríguez defendió que, pese a las modificaciones técnicas necesarias para la arquitectura legislativa, la norma mantiene intacta su esencia.

"El espíritu y la esencia de lo que se quiere lograr con esta ley está absolutamente recogido", indicó Nuria Rodríguez.