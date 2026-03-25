El Gobierno lanza la compra de 30 trenes de alta velocidad para Renfe por 1.362 millones de euros

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La mayor adquisición de material rodante de su historia, según el Ministerio de Transportes

MADRID/OVIEDO, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha lanzado una licitación pública para adquirir 30 trenes de última generación para los servicios de alta velocidad de Renfe por un importe total de 1.362 millones de euros.

Así lo ha anunciado el ministro del ramo, Óscar Puente, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde ha detallado que el contrato podría extenderse posteriormente hasta los 40 trenes, por un importe total de más de 1.700 millones de euros.

Puente ha informado de que el Consejo de Administración de Renfe ha aprobado este miércoles esta compra, calificándola como la mayor operación de adquisición de material rodante en toda la historia de la empresa pública ferroviaria.

Fuentes del Ministerio explican que los nuevos trenes podrán operar a una velocidad de 350 kilómetros por hora, una vez que la infraestructura ferroviaria esté preparada para permitir el incremento de la velocidad comercial, comenzando por la ruta entre Madrid y Barcelona.

Se priorizará el plazo de fabricación y la disponibilidad de nuevas unidades para cumplir los plazos de entrega previstos: 5 unidades antes de 40 meses (poco más de 3 años) y toda la flota antes de 78 meses (6 años y medio). Los criterios de adjudicación combinarán aspectos técnicos, económicos y de mantenimiento.

"Los nuevos trenes permitirán modernizar la flota, incrementar la oferta de plazas y afrontar así el crecimiento de la demanda previsto para los próximos años. Los trenes serán de gran capacidad, deberán contar con espacios accesibles para personas con movilidad reducida y para bicicletas, además de servicios de restauración como cafeterías", añaden.

La configuración interior incluirá un mínimo de 450 plazas distribuidas en dos clases, accesibilidad universal para personas con movilidad reducida, espacios para bicicletas y servicios de restauración a bordo como cafetería.

En su intervención, el ministro ha explicado que a esta nueva licitación se suman los 423 nuevos trenes de cercanías que se irán incorporando a partir de este año a la red y que supuso una inversión de 4.000 millones de euros en distintos contratos.

"BULOS DE LA FACHOSFERA"

Puente ha dado estos datos en respuesta a una interpelación de la diputada de Vox Carina Mejías, que ha insistido en reclamar responsabilidades por el accidente de Adamuz: "No es un bulo de la fachosfera el decir que la jueza les ha hecho ya tres requerimientos por retirar material del lugar del accidente sin autorización judicial".

Mejías también ha sacado a colación la investigación abierta en Europa sobre los fondos comunitarios utilizados en la renovación del tramo de Adamuz: "En cualquier país europeo donde los fondos comunitarios estuviesen siendo investigados por ocultamiento de pruebas y hubieran 46 muertos como consecuencia de negligencia, el ministro responsable ya habría cesado o habría dimitido por vergüenza. Pero aquí no dimite nadie".

Puente le ha contestado que la interpelación introducida por Vox en el orden del día no versaba sobre esos asuntos, sino "sobre las medidas que va a tomar el Gobierno para recuperar la normalidad del sistema ferroviario", recordándole que el presidente de Adif ya compareció el martes en el Congreso durante casi cuatro horas para hablar sobre Adamuz.

"El debate de fondo que ustedes traen aquí no es ferroviario, es ideológico. Exigen infraestructuras perfectas, de primer nivel y billetes asequibles, mientras defienden un Estado con menos ingresos. Y eso no hay quien lo compre. Pero como explicar eso es imposible, recurren a sembrar desconfianza, a decir que el dinero de las infraestructuras de nuestro país se lo gastó Koldo o Ábalos en vicios personales. Y eso no es cierto, es ridículo sostener semejante argumento. Solo la línea Madrid-Sevilla ha afrontado una inversión de 780 millones de euros. Lo suyo no es un proyecto de país, es una estrategia constante para generar odio y desafección", ha contestado Puente.

Previamente, el diputado del PP Eduardo Carazo también le dirigió una pregunta: "¿Está usted haciendo su trabajo?", renombrando irónicamente al ministro como "Óscar Miente" y pidiendo su dimisión a través de un cartel que sacó de su escaño, por el accidente de Adamuz.

"Hago mi trabajo siete días a la semana en favor del interés público, pero tengo un segundo trabajo que es el de desmentir sus bulos. Dejen de utilizar el dolor de las víctimas. Yo me he reunido con ellas antes de dos meses tras el accidente. La exministra Ana Pastor (PP) tardó hasta cinco años en reunirse con las víctimas de Angrois", ha concluido al respecto.