El Gobierno local insiste en Pleno que el Consejo de Medio Ambiente es el órgano para debatir sobre la playa

Publicado 08/10/2019 10:29:37 CET

GIJÓN, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, ha defendido este martes en el Pleno que va a haber más transparencia y participación "que nunca" y que va a haber un plan de actuación "que no tiene precedentes" sobre el río Piles.

A este respecto, ha insistido, además, en que el Consejo Sectorial de Medio Ambiente es el lugar apropiado para debatir sobre todos estos temas. Así lo ha indicado pese a la aprobación en el Pleno, con los votos de los cinco grupos de la oposición a favor y en contra de PSOE e IU-IAS, de una proposición conjunta de Ciudadanos, Foro, Podemos-Equo, PP y Vox, para instar a crear un órgano de discusión sobre las playas del concejo.

En este sentido, ha dicho desconocer por qué insisten en mantener un instrumento participativo, con referencia al Observatorio de la Playa de San Lorenzo que existía en el mandato anterior, que ha funcionado "francamente mal", a su juicio.

Martín, dicho esto, se ha comprometido a que haya todas las reuniones que se quieran, pero se harán en el marco del citado Consejo Sectorial. De hecho, ha avanzado que en octubre y noviembre habrá dos reuniones monográficas de este Consejo, una sobre la contaminación atmosférica y otra sobre el río Piles y la playa.

"No se puede estar todos los días de chisme", ha reivindicado. Asimismo, ha indicado que el que se dijera que la playa era una cloaca en su día, era por el color marrón de las aguas. El concejal, no obstante, ha resaltado que el estado de las aguas de baño es excelente, salvo la escalera 12 que es buena. No quiere decir, según él, que se niegue que pueda haber contaminación, pero la ha atribuido mayormente a la situación que tiene el río Piles, y de ahí que se vaya a actuar.

El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, por su parte, ha apelado a la necesidad de un foro de debate e información sobre el litoral gijonés, que incluya también a los vecinos y cualquier agente afectado.

Sobre contaminación de las aguas, ha incidido en que se sigue sin la depuradora de la zona Este y ha dicho esperar que se dialogue con los vecinos. A esto ha sumado que el pozo de tormentas de Hermanos Castro sigue en obras mientras que en el río Piles no se ha hecho nada en muchos años.

En su caso, el portavoz del Grupo Municipal de Foro, Jesús Martínez Salvador, ha recordado como, cuando ellos gobernaban, el PSOE les acusó de haber convertido la playa en una "cloaca", e IU dijo también que San Lorenzo no puede seguir siendo una cloaca.

MÁXIMA TRANSPARENCIA

Martínez Salvador ha remarcado, además, que la playa de San Lorenzo es tan importante que necesita seguir teniendo un órgano para debatir, a lo que ha instado al edil de IU a que si lo cree necesario mejore el Consejo Sectorial.

"No pueden hacer ustedes lo que quieran", ha advertido al Gobierno local, antes de dejar claro que los cinco grupos de la oposición se unirán cada vez que traten de anular la transparencia desde el Ejecutivo municipal.

La portavoz de Podemos-Equo Xixón, Yolanda Huergo, ha remarcado que al margen de la denominación de este foro que se reclama, lo importante es que ofrezca información "completa, ágil y de primera mano", ha apuntado. Una información a la que la sociedad civil tiene derecho a acceder.

Por parte del PP, su portavoz, Alberto López-Asenjo, ha opinado que este foro es el mejor instrumento frente a otras propuestas. Tanto él como el portavoz de Vox, Eladio de la Concha, han remarcado la importancia de contar con información sobre el estado de las aguas y de la playa. De la Concha, incluso, ha señalado que es preciso también incluir la limpieza de los cauces del río.

Desde la Federación de FAV, una portavoz ha conminado al Gobierno local a "dejar de lado la prepotencia", con alusión a las declaraciones del concejal de Medio Ambiente, Aurelio Martín, quien se refirió a este tipo de foros de discusión como "tertulias de playa".

Han incidido, además, en que fue gracias al Observatorio de la Playa que se pudo conocer los niveles de contaminación puntuales que se produjeron y que llevaron al cierre temporal del principal arenal gijonés. Es por ello, que ha insistido en la necesidad de un foro en el que sociedad civil y grupos políticos estén representados.