Cartel - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias organiza este sábado, 21 de noviembre, la jornada Los Oscos, a fuego lento en el Centro Gastronómico y Cultural Palacio de Mon, en San Martín de Oscos. La cita, que se desarrollará de 11.00 a 18.00 horas, ofrecerá una programación para todos los públicos con talleres gastronómicos, degustaciones de productos locales, visitas guiadas, actividades infantiles y música en directo.

La iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de San Martín, busca dar a conocer la riqueza gastronómica y cultural de Los Oscos, poner en valor el trabajo de profesionales y empresas de la zona y atraer visitantes a la comarca. El programa permitirá también descubrir las recetas, los productos y los conocimientos tradicionales que forman parte de la identidad de este territorio.

La celebración se enmarca en la nueva etapa del Palacio de Mon, inaugurado el pasado agosto tras una rehabilitación de 1,4 millones, financiada con fondos europeos Next Generation. Con esta actuación, el Gobierno de Asturias recuperó uno de los edificios históricos más singulares del occidente, declarado bien de interés cultural (BIC), y lo convirtió en un espacio abierto a la ciudadanía, dedicado a la gastronomía rural, el patrimonio y los oficios tradicionales.

El objetivo es mantener el palacio activo durante todo el año, recuperar y transmitir conocimientos vinculados a la cocina tradicional y generar nuevas experiencias culturales, formativas y turísticas. Entre las iniciativas previstas figuran actividades educativas para escolares, talleres de cocina y repostería y encuentros especializados sobre gastronomía y comunicación. La programación de este sábado avanza en esa vocación de convertir el patrimonio recuperado en un recurso para dinamizar el territorio y generar oportunidades en el medio rural.

Entre las 11.00 y las 17.00 horas se desarrollarán visitas guiadas al palacio y talleres gastronómicos, con la participación de profesionales y empresas de la comarca.

Duxemiel y Queso Tres Oscos participarán en una actividad dedicada a los productos apícolas, mientras que Asturias Best Berries y Queso Tres Oscos ofrecerán un taller con degustación de productos derivados del arándano. Casa Pedro mostrará cómo se elaboran los tradicionales roxois, conocidos como el caviar de Los Oscos, y ofrecerá una degustación de esta especialidad.

El público infantil podrá descubrir las leyendas, las costumbres y el patrimonio de la comarca a través del juego. El programa incluye Leyendas y tradiciones de Los Oscos, de 11.00 a 12.30 y de 15.00 a 18.00 horas, y La búsqueda del Quesoro, entre las 13.00 y las 14.30 horas.

La programación se completará con la actuación de Ángela Lanza, de 17.00 a 18.00 horas. Durante toda la jornada habrá también puestos de venta de comida y bebida.

Para facilitar el acceso, el Gobierno de Asturias habilitará un servicio gratuito de autobuses lanzadera, dado que el aparcamiento junto al Palacio de Mon es limitado. Se recomienda dejar los vehículos en Samartín y utilizar este transporte.

Las salidas desde Samartín, frente al parque infantil, se realizarán cada hora entre las 10.45 y las 16.45. Los regresos desde el palacio partirán igualmente cada hora entre las 11.15 y las 18.15 horas.