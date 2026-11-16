El Gobierno presenta unas cuentas "récord" que ascienden a 7.254 millones, un 3,7% más

El presidente del Gobierno, Adrián Barbón. - PRINCIPADO

OVIEDO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Asturias ha aprobado este lunes el proyecto de presupuestos para 2027, que asciende a la cantidad récord de 7.254 millones, un 3,7% más, "los mayores de la historia".

El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno, Guillermo Peláez ha presentado las cuentas y ha asegurado que estos "son los últimos presupuestos de esta legislatura desde que Adrián Barbón tomó posesión como presidente tras las elecciones del año 2019 y el gobierno ha encadenado siete presupuestos consecutivos por ello". "El proyecto que presentamos hoy que esperemos que dé continuidad a esa estabilidad política", ha dicho Peláez.

Así ha incidido en que el Ejecutivo cierra la legislatura con un proyecto diseñado para "favorecer el acceso a la vivienda y reforzar la sanidad, la educación y los derechos sociates. El esfuerzo inversor se mantiene por encima de los mil millones".

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