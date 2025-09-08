El Gobierno del Principado entrega este tarde las Medallas de Asturias 2025

OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado de Asturias entregará este lunes 8 de septiembre, con motivo de la conmemoración del Día de Asturias, las Medallas de Asturias 2023. El acto institucional, al que acuden tradicionalmente representantes públicos de la comunidad autónoma, tendrá lugar en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo a partir de las 18.30 horas.

Se trata de las máximas distinciones del Principado, que en esta edición reconocen las trayectorias profesionales en los ámbitos de la actividad política, empresarial, cultural, social y académico. El expresidente del Principado, Antonio Trevín, fallecido el pasado mes de julio; la que fuera presidenta de la empresa Manuel Busto Amandi (Bodegas Mayador), Consuelo Busto Alonso, a título póstumo; el profesor de Lengua en el Instituto Elisa y Luis Villamil de Vegadeo e impulsor del Foro Comunicación y Escuela, Luis Felipe Fernández García; la presidenta de honor de la Federación de Asociaciones de Mayores del Principado (Fampa), Dolores San Martín San José; y el profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, que dirige la Cátedra de la Sidra de Asturias de la institución académica, Luis Benito García Álvarez, son los galardonados.

El Gobierno asturiano también entregará los títulos de hijos predilectos y adoptivos. En el primer bloque se encuentra la fundadora de Alpe Acondroplasia, Carmen Alonso, la vicepresidenta del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Mónica Oviedo, y el letrado mayor de la Junta General hasta el año pasado, Alberto Arce.

En la categoría de hijos adoptivos figura el creador de la imagen 'Asturias Paraíso Natural', Arcadi Moradell, y el exrector de la Universidad de Oviedo, Juan Sebastián López-Arranz.