El Gobierno regional celebra el proceso de regularización de migrantes y cree que tendrá efectos positivos

Guillermo Peláez - EUROPA PRESS

OVIEDO 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, se ha referido este lunes al proceso de regularización extraordinaria de migrantes y ha considerado que se trata de algo positivo que tendrá efectos buenos en el Principado. "No es más que dar carta de naturaleza lo que ya es una realidad", ha comentado a preguntas de los periodistas tras la reunión del Consejo de Gobierno. En términos de empleo, considera Peláez que se van a superar los 400.000 cotizantes.

"Son personas que están viviendo en el Principado de Asturias, que están trabajando aquí, que están utilizando los servicios públicos y, por tanto, hay que reconocer esa situación de hecho y, que tengan todos los derechos y obligaciones como ciudadanos, en este caso con residencia reconocida y legal", ha explicado Peláez.

Según el portavoz, esta regularización "va a permitir incrementar la recaudación en todos los ámbitos y que va a tener un efecto muy positivo sobre la prestación de los servicios públicos", ya que se trata de "un colectivo joven, en edad de trabajar, en edad productiva".

Además, Peláez ha aprovechado su respuesta para cargar con el acuerdo de gobierno entre el PP y Vox en Extremadura, por hablar de "prioridad nacional en la concesión de ayudas", algo que considera "extraordinariamente grave" y que muestra "una ausencia de proyecto propio" del PP.

"Yo creo que el PP tiene una ausencia de proyecto propio, y que en Asturias también lo vemos, y eso es especialmente peligroso cuando vas a pactar con una fuerza de extrema derecha", ha concluido Peláez.