El Gobierno reitera que "liderará el acuerdo político y social más amplio posible" en defensa de la industria asturiana

OVIEDO, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno asturiano y consejera de Bienestar, Melania Álvarez, ha reiterado este viernes que el Ejecutivo "liderará el acuerdo político y social más amplio posible en defensa de la industria asturiana" y ha indicado que "cuanta más unidad exista mejor". Ha añadido que si el PP prefiere mantenerse al margen de esa unidad en apoyo a los intereses de Asturias "poco pueden hacer salvo constatar que vuelve a equivocarse".

Álvarez se manifestaba así en respuesta a los preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo de Gobierno. La portavoz del Ejecutivo ha insistido en la "transparencia y claridad" que el Gobierno del que forma parte ha mostrado respecto al Estatuto Electrointensivo.

"No estamos de acuerdo porque no recoge las alegaciones presentadas por el Gobierno asturiano junto al Gobierno de Galicia y Cantabria. Más y claros y contundentes no hemos podido ser", ha manifestado Álvarez.

Álvarez también ha sido preguntada por el apoyo del Gobierno a las medidas que adopte la SEPI respecto a Duro Felguera reiterando que el Principado apoyará la decisión que se adopte.