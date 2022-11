El Gobierno se reunirá esta semana con IU, Cs y Foro mientras PSOE y PP se contradicen sobre el envío de propuestas

OVIEDO, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La comisión negociadora del Gobierno del Principado --formada por la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, la portavoz socialista en la Junta General, Dolores Carcedo, y la vicesecretaria general de Organización y Coordinación de la FSA-PSOE, Gimena Llamedo-- tiene previsto celebrar esta semana reuniones de carácter privado con Izquierda Unida, Ciudadanos y Foro para abordar el proyecto de presupuestos de 2023.

Lo ha indicado Dolores Carcedo en su comparecencia posterior a la Junta de Portavoces, argumentando que esas reuniones están fijadas con los únicos grupos que han remitido propuestas concretas para las cuentas del año que viene. Asimismo, ha señalado que el PP trasladó indicaciones sobre deducciones fiscales y dijo que aportaría información al Ejecutivo socialista, pero se limitó ha dar una rueda de prensa pero no hizo llegar su propuesta.

Unas declaraciones que fueron replicadas por la portavoz parlamentaria del PP, Teresa Mallada, quien dijo que su formación trasladó propuestas sobre educación, formación y fiscalidad, instando al Gobierno a pedir aclaraciones si lo considera preciso. "Volvemos a presentar las propuestas que hicimos si es necesario", apuntó, exigiendo aclaraciones sobre las implicaciones que tendrían las deducciones anunciadas en sede parlamentaria.

Desde Podemos, Rafael Palacios ha explicado que en una o dos semanas se enviará al Ejecutivo el documento con las propuestas concretas de la formación morada, una vez pase por los canales internos del partido. Entre las prioridades estarán blindar los servicios públicos, la atención a las familias, los cuidados y el empleo frente a la crisis.

El diputado del Grupo Mixto, Armando Fernández Bartolomé, prevé remitir este mismo miércoles sus propuestas al presupuesto, centradas en potenciar la Atención Primaria, en comprometer auditorías sobre la gestión de los recursos públicos o un desarrollo real de carrera profesional para mitigar la fuga de sanitarios o la jubilación anticipada de docentes, entre otras medidas.

Por su parte, el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, ha anunciado una enmienda de totalidad a las cuentas del Gobierno de Adrián Barbón, como respuesta a su exclusión de la negociación y entender que el presidente "quiebra el fundamento básico democrático de hablar con el disidente".

IU SE ABRE A SUMAR OTROS GRUPOS

El diputado de Izquierda Unida, Ovidio Zapico, ha lamentado el "ritmo lento" de la negociación pese a comenzar antes que años anteriores, aunque confía en que en próximos días adquiera el "ritmo necesario". La formación aspira a alcanzar "el mejor presupuesto posible" y se compromete a no "obstaculizar" acuerdos con otros grupos mientras "no se altere" su objetivo de defender los servicios públicos, asentar las bases de próxima legislatura y no tocar la fiscalidad "más allá de deducciones" apalabradas por Adrián Barbón.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, se ha mostrado discreta, recordando que hace dos semanas que su grupo pasó al Ejecutivo socialista un documento con sus prioridades y espera ver cómo evoluciona la negociación.

Desde Foro, Adrián Pumares ha mostrado preocupación ante la posibilidad de que el Principado "anteponga la comodidad a que Asturias cuente con buenos presupuestos". "Creo sinceramente que Asturias necesita presupuesto, pero no sirve cualquier presupuesto", defiende, apostando por la deflactación de tarifas autonómicas del IRPF, así como medidas para el sector primario y autónomos.

La estimación de la portavoz socialista es que el proyecto presupuestario entre en la Cámara a finales de noviembre o principios de diciembre y recuerda que "el proceso de negociación marca los tiempos". "Lo importante es que la negociación avanza y está abierta. El objetivo es que haya un buen presupuesto y con el mayor respaldo posible", dice Dolores Carcedo.

ASUNTOS DEL PRÓXIMO PLENO

La Junta de Portavoces ha fijado el orden del día del pleno de la próxima semana, que se celebrará el martes y el miércoles y que volverá a incorporar las habituales preguntas al presidente después de la ausencia de Adrián Barbón en el pleno anterior por dar positivo en Covid-19.

Entre los asuntos que se abordarán está la ley para dar cumplimiento a las obligaciones del Principado en el procedimiento de liquidación ordenada y extinción de la Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal de Asturias (Fundación Metal) y las cinco enmiendas que se han presentado al texto del Ejecutivo, dos del PP, dos del diputado Pedro Leal y una de Ciudadanos.

El transporte escolar, la política fiscal, la política energética, la situación de los terrenos de la antigua fábrica de armas de La Vega, la financiación a la investigación universitaria, la gestión sanitaria, la normativa de pesca fluvial, o la situación del lobo, serán otros de los temas a debate.