Reunión De La Comisión Operativa Autonómica Celebrada Esta Semana En Oviedo - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) hizo aflorar 565 empleos irregulares en Asturias de diciembre de 2025 a noviembre de 2026, un 70,80% menos que en el mismo periodo anterior, según los datos analizados esta semana por la comisión operativa autonómica, de la que forman parte el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Gobierno del Principado. El balance de esta labor inspectora revela que, en el último año, se finalizaron 9.871 órdenes de servicio y se efectuaron 5.075 visitas, de las que cerca de 700 fueron en horarios especiales.

En el ámbito de la economía irregular y el trabajo de personas extranjeras se realizaron 2.037 actuaciones, según detalla el Principado en una nota de prensa. Además, en materia de extranjería se detectaron 159 infracciones, con sanciones por valor de 1.588.347 euros. Respecto a las relaciones laborales, se llevaron a cabo 3.268 actuaciones, un 5,25% más que en el periodo anterior, y se detectaron 276 incumplimientos, con multas por importe de 437.963 euros.

Además, la actividad inspectora permitió transformar entre enero y octubre 1.029 contratos irregulares en ordinarios, concretamente se convirtieron 625 temporales en indefinidos y 724 fijos discontinuos en fijos ordinarios.

Por su parte, en el campo de la Seguridad Social se contabilizaron 661 infracciones con sanciones por 2.119.589 euros, mientras que los expedientes de liquidación de cuotas alcanzaron los 4.851.522 euros.

En materia de prevención de riesgos, se efectuaron 9.355 intervenciones, con 256 infracciones detectadas, que conllevaron 1.324.450 euros en multas. Aunque el número de incumplimientos descendió un 2,29%, la cuantía de las sanciones creció un 22,2%. Además, se formularon 70 propuestas de recargo de prestaciones por falta de medidas de seguridad y salud laboral, un 16,67% más.

PLANIFICACIÓN PARA 2027

Según ha indicado el Ejecutivo, la prevención y la lucha contra la siniestralidad serán dos de las prioridades de la actividad inspectora el próximo año. La programación recoge 1.500 medidas sobre las condiciones materiales de seguridad en la construcción, 100 investigaciones de accidentes graves y mortales, 150 de incidentes leves y 50 controles en empresas con alta siniestralidad. También se desarrollará un plan de choque en prevención de riesgos laborales con 235 órdenes de servicio.

La vigilancia se extenderá a ámbitos como los riesgos psicosociales y musculo-esqueléticos, la exposición al amianto y a la sílice cristalina, los agentes químicos y biológicos y las condiciones ambientales adversas.

La igualdad efectiva entre mujeres y hombres será otro de los ámbitos destacados. En este campo, la Inspección prevé 163 actuaciones específicas, de las cuales 70 se centrarán en el control de medidas y planes en esta materia. También se vigilarán posibles discriminaciones en el acceso al empleo y en las relaciones laborales, las diferencias salariales, el acoso sexual o por razón de sexo y el cumplimiento de los derechos de conciliación.

La programación mantendrá la vigilancia sobre la economía irregular, sobre todo, en la hostelería, el comercio, la construcción, la industria y los servicios. También habrá intervenciones sobre falsos autónomos, contratación a tiempo parcial, desplazamientos transnacionales, becas y prácticas no laborales y trabajo no declarado.