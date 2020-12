González defiende su gestión entre críticas de la oposición por gobernar "de espaldas a la ciudad"

GIJÓN, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -



La alcaldesa de Gijón, Ana González (PSOE), ha defendido el esfuerzo realizado por el Equipo de Gobierno en la gestión municipal, y en especial para adaptarse a los retos de la crisis sociosanitaria provocada por la lucha contra la pandemia de la COVID-19.

Así lo ha hecho durante el Pleno del Estado del Municipio, en el que se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la COVID-19, y en el que la oposición ha criticado que, según ellos, el Gobierno local actuará "de espaldas a la ciudad".

"El coronavirus nos ha roto los esquemas", ha recalcado la regidora, quien ha hecho un repaso a las medidas drásticas que se tuvieron que adoptar, como lo fue un "duro encierro" en el que la sociedad gijonesa respondió de manera "ejemplar" y hubo quienes, como el personal sanitario y otros colectivos, fueron "auténticos patriotas".

Ya metidos en la gestión municipal, ha remarcado que se habilitaron ayudas de emergencia para los más desfavorecidos, se suprimieron algunas tasas para los sectores afectados, se instauró el teletrabajo entre la plantilla municipal y se activó la web 'Gijón se queda en casa'.

Al tiempo, ha desechado que fuera un "ataque de egolotría" su aparición diaria en redes sociales con un vídeo para contar las últimas novedades.

Ha criticado, en este caso, a los negacionistas y ha arremetido contra quien no tiene reparo en pescar en río revuelto y tampoco empacho en propagar mentiras. Es más, ha visto más triste que haya partidos políticos que se aprovechen de ello.

Y ante las acusaciones de sectaria, ha dejado claro al portavoz de Vox, Eladio de la Concha, que es "socialista y feminista", al tiempo que le ha confirmado que sí les tiene un 'cordón sanitario'.

Y sobre su año y medio de mandato, ha indicado que no se puede diseñar un modelo de ciudad sin contar con ella, a lo que ha enumerado una serie de pasos dados con este fin, entre los que está 'Participa Gijón'.

En lo económico, en el debate no ha faltado el cruce de acusaciones entre Foro y el Gobierno local a cuenta del plan de fachadas. El PSOE, en este caso, ha afeado al anterior Gobierno forista que dejara 495 ayudas pendientes de conceder, que sumaban 72 millones de euros, incluido barrios degradados.

La alcaldesa ha aprovechado para anunciar que en 2021 habrá un nuevo plan de fachadas con el que quieren concurrir a fondos europeos.

No ha sido el único reproche a Foro. También le ha echado en cara

que cuando llegaron a la Alcaldía tuvieran que rescatar "del olvido" el proyecto alumbrado inteligente que estuvo en riesgo de perder ayudas europeas. La alcaldesa ha avanzado que, tras 15 meses de intenso trabajo, este mes saldrá a licitación vinculado a un programa de eficiencia energética y de Internet de las Cosas.

Por contra, ha elogiado del Gobierno local otros proyectos como 'Gijon In', con 7,3 millones de euros, cofinanciado por Feder o el compromiso de digitalización de la Administración local.

Mención especial ha tenido el proyecto de Tabacalera o la 'Casa Paquet', reconducidos, según la alcaldesa, por su Equipo de Gobierno, al igual que las bibliotecas, para las que ha anunciado un plan para actualizar sus fondos.

Se ha referido González también a la Zalia, para la que espera que se puedan captar fondos europeos y ha indicado que en meses se firmará el convenio entre Principado y Ayuntamiento para la desafección de parte de los terrenos.

En el discurso también ha habido cabida para la Depuradora del Este, de la que espera una agilización en su tramitación ambiental, la ampliación del hospital de Cabueñes o el consultorio periférico de Nuevo Roces.

En cuanto a la crisis sociosanitaria, ha elogiado el trabajo "ingente" de la Fundación Municipal de Servicios Sociales (FMSS) y el trabajo "mano a mano" con el Tercer Sector.

De hecho, ha señalado que este jueves en la Junta Rectora de la FMSS se aprobarán 1.257.900 euros para conceder 1.492 ayudas ligadas al programa 'mi barrio', fruto de la negociación con Podemos-Equo Xixón. En este caso, ha recordado a la ex portavoz de esta formación, Yolanda Huergo, fallecida hace unos meses.

Unas ayudas que también ha sido fuente de controversia en el debate municipal, al acusarla diversos grupos municipales de hacer un "corta y pega" de la extinta Renta Social Municipal, puesta en marcha bajo mandato de Foro, y de simplemente cambiarle el nombre.

Una acusación rechazada por González, quien ha defendido que van destinadas a personas que ya perciben la ayuda de emergencia, como complemento, y que al tiempo buscan favorecer el consumo local.

Con todo, la alcaldesa ha dado por hecho que 2021 seguirá siendo un año "complejo" desde el punto de vista social, por lo que se seguirá reforzando estos programas y también los encaminados a la promoción económica y el empleo.

Entre ellos, ha señalado que en 2021 se iniciará la ampliación del PCTG en la finca La Pecuaria y el Principado cederá espacios en la Laboral. También ha visto necesario en 2021 redoblar esfuerzos para la recuperación del sector turístico, sin olvidar el cultural.

No ha eludido González el debate sobre la peatonalización del paseo del Muro y el llamado 'cascayu' por quien quiso hacer burla de él, pero que los gijoneses lo han hecho ya suyo.

La falta de limpieza en la ciudad, según la oposición, también ha servido para que la alcaldesa echada en cara a Foro que les dejara sin apenas efectivos en Emulsa, con la bolsa de empleo agotada. Y si bien ha reconocido González que pudo haber momentos de falta de limpieza, ha asegurado que han logrado "poner al día la ciudad".

Entre otros proyectos a culminar en 2021, por otro lado, ha aludido a la finalización de los pozos de tormenta de Hermanos Castro y Arbeyal, pero también a mejoras en el colector del río Peñafrancia o la ampliación en zona rural de la red de saneamiento (1,4 millones), sin olvidar la limpieza de los estanques del parque de Isabel la Católica.

Para el cierre del debate, la alcaldesa ha indicado que la reforma administrativa del Ayuntamiento es "muy urgente" y lleva mucho tiempo. Aún así, seguirán intentando negociar con casi todo el mundo.

Y en respuesta a la oposición, ha apuntado a Podemos-Equo que se está haciendo un banco de proyectos para presentarlos cuando se abra la convocatoria y captar fondos.

En cuanto a la contaminación, ha visto más que necesario ejecutar el vial de Jove y ha recordado que es la primera vez que se hace un plan especifico del aire.

"Todavía no se me ha encerrado nadie en el Ayuntamiento, a ustedes sí", le ha replicado a Foro sobre sus críticas a que no se quieran reunir con una representación de hosteleros. "Habrá reunión con todo el mundo", ha asegurado.

Asimismo, "de chiste" ha tildado el que Foro diga que Gijón está sucio, cuando dejó la bolsa de Emulsa agotada. "Gijón vuelve a estar limpio", le ha asegurado, al tiempo que se ha mostrado muy orgullosa del trabajo de Emulsa.

En medio del debate, ha afeado al portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, que entrara con un amigo sin cita previa en la antigua Pescadería Municipal, sede administrativa local, saltándose las normas 'antiCOVID'. "Se le tenía que caer la cara de vergüenza", le ha reprochado.

Sobre la Casa Paquet, le ha insistido en que no es accesible y le ha preguntado a Foro cómo se va a convertir en un sitio de referencia cuando uno de los objetivos de este Xacobeo es la accesibilidad. También ha remarcado que es "absolutamente mentira" decir que hay concejalas que van a despachos de lujo en la Casa Paquet. "No manchen la política, crean en ella", les ha conminado.

En cuanto a Ciudadanos, les ha recalcado que el Plan de Barrios se hizo junto con todas las asociaciones vecinales. También les ha reprochado que hablen de red clientelar tejida durante años, cuando llevan año y medio gobernando, "y encima con COVID", ha apostillado.