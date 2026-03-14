Goteras en el Florida Arena de Oviedo: El PSOE exige soluciones definitivas al Ayuntamiento

Florida Arena - PSOE DE OVIEDO

OVIEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, Natalia Sánchez Santa Bárbara, ha reclamado este sábado al equipo de gobierno municipal que actúe "de forma definitiva" para solucionar las goteras que afectan desde su inauguración al polideportivo Florida Arena, una situación que se produce cada vez que se registran episodios de lluvia.

La edil ha registrado una pregunta en la comisión plenaria correspondiente para conocer qué actuaciones se han realizado hasta ahora y qué medidas concretas tiene previsto adoptar el Ayuntamiento para acabar con estas filtraciones, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

Sánchez Santa Bárbara ha remarcado que el correcto mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales "debe ser una prioridad", ya que se trata de equipamientos públicos utilizados a diario por clubes deportivos, centros educativos y numerosos vecinos del concejo.

En el caso del Florida Arena, ha agregado, los usuarios "llevan años" denunciando problemas recurrentes de filtraciones de agua procedentes de la cubierta. La edil ha recordado que el edificio fue inaugurado en 2010 tras una inversión de más de 6 millones de euros y presenta problemas de filtraciones y de diseño desde entonces.

La situación afecta especialmente a los clubes que utilizan habitualmente la instalación, entre ellos el Lobas Global Atac, uno de los referentes del balonmano femenino de la ciudad, con equipos en todas las categorías de base y presencia en División de Honor Oro femenina.