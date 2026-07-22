Grenergy logra 100 millones de financiación para la planta de baterías de La Corredoria (Oviedo)

Archivo - Grenergy firma un 'tolling' financiero para su 'megaproyecto' de almacenamiento en baterías en Oviedo - GRENERGY - Archivo

Santander y SMBC cierran la primera financiación de este tipo en el país para levantar una instalación de 154 MW junto a la subestación de La Estrecha, que operará en 2027.

OVIEDO/MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Grenergy ha firmado una financiación senior sin recurso por un importe de 100 millones de euros con Santander y Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), para financiar su proyecto de baterías en un terreno industrial de La Corredoria, en Oviedo.

La operación constituye la primera financiación en España de un proyecto de estas características, según ha informado la compañía a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La financiación, que incluye 15 millones de euros en líneas de crédito, está vinculada al proyecto 'Oviedo' de baterías 'stand-alone', con una capacidad de 154 megavatios (MW)/618 megavatios hora (MWh), equivalente a cuatro horas de almacenamiento.

Este proyecto del grupo de renovables cuenta con un 'tolling' financiero a 10 años y se prevé que entre en operación en el primer semestre de 2027. La planta ha comenzado su construcción en un terreno destinado a uso industrial, situado junto a la subestación eléctrica de La Estrecha, en La Corredoria, lo que le permitirá una conexión directa y eficiente a la red.

Se trata del proyecto de referencia de Greenbox, la plataforma europea de almacenamiento 'stand-alone' de Grenergy. Greenbox suma un 'pipeline' de cerca de 30 gigavatios hora (GWh) en desarrollo en seis mercados clave donde el almacenamiento está adquiriendo un papel central en la transición energética: Polonia (5 GWh), Rumanía (5 GWh), Alemania (2 GWh), Italia (7 GWh), España (6 GWh) y Reino Unido (4 GWh).