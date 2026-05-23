Grupo Lobo critica que el Comité del Plan del Lobo busca "seguir matando ejemplares de forma irregular"

Archivo - Ejemplar de lobo ibérico. - PACMA - Archivo

OVIEDO, 23 May. (EUROPA PRESS) -

Grupo Lobo Asturias criticado este sábado la reunión del Comité Consultivo del Plan de Gestión del Lobo celebrada ayer en Oviedo, al considerar que ha tenido como "única motivación" el "seguir matando más lobos de forma irregular".

A través de una nota de prensa, denuncian que la actuación del Gobierno asturiano es "contraria" a la Directiva 92/43/CEE y a la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. En este sentido, recuerdan que la normativa europea exige que para autorizar extracciones no debe existir "ninguna otra solución satisfactoria".

Señalan que tanto los informes de la Unión Europea como los del Ministerio subrayan la "ineficacia" de matar lobos para reducir daños, apuntando a las medidas preventivas como la alternativa prioritaria. "Así se lo han dicho reiteradas veces los tribunales, pero el Principado persiste en matar lobos como única solución", han lamentado.

En la misma nota de prensa, advierten de que, aunque el lobo haya experimentado una mejoría poblacional, sigue sin ser una especie "no amenazada" y requiere protección. Además, sostienen que la dificultad actual para abatir el número pretendido de ejemplares demuestra, como "verdad incómoda", que "hay menos lobos de los que el Gobierno asturiano afirma" y desmonta la teoría de la "superpoblación".

Acusan al Ejecutivo autonómico de "negar la evidencia científica" y de "ningunear las medidas preventivas". Según advierten, perpetuar esta estrategia solo provocará "más daños al ganado y mayor conflictividad social".

Finalmente, reclaman un "giro copernicano" en la gestión de la especie para que se abandone "el camino de las armas" y se base el plan en el conocimiento científico y la coexistencia entre la ganadería extensiva y la supervivencia del cánido.