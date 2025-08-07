Grupo Social ONCE sumó 51 trabajadores en Asturias en 2024

OVIEDO 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE logró hacer crecer su plantilla en 2024 en un total de 5.064 nuevos profesionales, para alcanzar su récord de empleo, con 77.000 trabajadores, consolidándose como el cuarto empleador del país, el primero en personas con discapacidad. Además, el 60% de la plantilla son personas con discapacidad y un 45% mujeres. En el caso de Asturias se sumaron 51 nuevos hasta cerrar con 1.279 trabajadores.

Un total de 45.678 personas con discapacidad y 31.278 personas sin discapacidad trabajan a nivel nacional en ONCE. Cuentan con 34.654 mujeres. Los datos los han ofrecido el vicepresidente del Consejo Territorial y la delegada de la ONCE en Asturias, Diego García y Yobanka Cuervo, en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, en la que han estado acompañados de trabajadores del grupo.

Las cifras figuran en el Informe de Valor Compartido Grupo Social ONCE 2024, que nace de la suma de acción de las tres áreas ejecutivas, ONCE, Fundación ONCE e Ilunion. las ventas de loterías de la ONCE crecieron un 7,8%. En Asturias se vendieron más de 60 millones de euros en loterías y se repartieron unos 34 millones en premios a lo largo de 2024.

Los responsables de ONCE señalan que reinvierten íntegramente el dinero de las ventas entre los salarios de la plantilla e inversión social, por ejemplo, para dar cobertura a las 3.359 personas ciegas que se sumaron a la ONCE tras perder la visión en 2024, 77 en Asturias, alcanzando las 71.444 personas ciegas o con discapacidad visual bajo su "paraguas" social en toda España.

Esta cobertura incluye atención integral a 7.153 estudiantes con ceguera o discapacidad visual grave, de los cuales 137 estudian en Asturias; 95.000 horas de mediación para personas con sordoceguera; crecimiento hasta 85.000 libros-títulos en la Biblioteca Digital ONCE, con más de medio millón de descargas en el año; o puesta en marcha de la Fundación ONCE Baja Visión, para extender el apoyo hasta 400.000 personas con esta realidad, algunos ya en el Principado; o la ampliación de los servicios sociales a personas extranjeras ciegas residentes en España, que llegó a 180 adultos y 639 menores de 68 nacionalidades.

Las loterías de la ONCE, apoyadas en los 20.600 vendedores y vendedoras, todos ellos personas con discapacidad, 602 en Asturias (con 1.400 nuevos contratos indefinidos en 2024, 29 en el Principado) son el motor de sumodelo de gestión "segura y social", con los productos sometidos a los controles y estándares más severos de la Asociación Mundial de Loterías (WLA) o la Europea de Loterías (EL), entre otros.

Sobre Fundación ONCE han dicho que es l cadena de transmisión social de solidaridad del Grupo Social ONCE hacia toda la ciudadanía, especialmente con las personas con discapacidad. En 2024 logró un récord de ingresos para poder destinar un importe global de 138,8 millones de euros a 2.234 proyectos de empleo, formación y accesibilidad para 956 asociaciones de personas con discapacidad en todos los puntos de España, una lluvia fina de solidaridad e inclusión.

En el Principado de Asturias, Fundación ONCE llegó a 19 asociaciones que vieron cómo estos fondos les permitieron actuar para mejorar la realidad de muchas personas con discapacidad.

También se han referido las empresas sociales, que superaron el punto de inflexión de cumplir 10 años con la nueva denominación que suma ILUsión y uNIÓN para crear Ilunion. En 2024, logró elevar su facturación a 1.315 millones de euros, un 15,2% más, con una inversión superior a 125 millones y el logro de incrementar de 30.000 a 43.000 personas su plantilla en una década.

Cuenta con 50 líneas de negocio en sus seis divisiones (Servicios, Economía Circular, Hotelera y Hospitalaria, Sociosanitaria, Comercialización y Consultoría), que suman 535 centros de trabajo repartidos por toda la geografía estatal (el 44,7% Centros Especiales de Empleo de iniciativa social), con especial incidencia en zonas de España vaciada, donde está muy presente.

En Asturias existen con 4 centros de Ilunion que emplean 583 trabajadores y trabajadores y, además, en 2024 se invirtió 846.282,68 euros para seguir creciendo.

BRAILLE

Por último, cuando se cumplen 200 años del Braille, los responsables de ONCE han dicho que están impulsando en todo el mundo su declaración como Bien Cultural Inmaterial de la Humanidad.

"Nuestra intención como Grupo Social ONCE es seguir afianzándonos como líderes en gestión empresarial y social destinada íntegramente a las personas, a todas las personas, especialmente a quien.es tienen alguna discapacidad o están en riesgo de exclusión. Y recuerden que, hablando de puntos en braille, solo tienen que darnos un punto de confianza y nosotros se lo devolveremos multiplicado por seis puntos o por mil", concluyeron Diego García y Yobanka Cuervo.