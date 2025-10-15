Los grupos critican la inacción política para eliminar el peaje y que Transportes espere a la justicia europea

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la derecha --PP, Vox y Foro Asturias-- han criticado este miércoles la actitud del presidente del Principado, Adrián Barbón, respecto a la reividincación para poner fin al peaje del Huerna (AP-66) y han reprochado su "falta de legitimidad" para liderar movilizaciones sobre esta cuestión, a la vez que critican la decisión del Ministerio de Transportes, que no contempla intervenir hasta la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), alertando de las "connotaciones jurídicas y económicas" que podría suponer la liberación del peaje.

La diputada autonómica del PP de Asturias y portavoz adjunta en la Junta General, Beatriz Polledo, ha criticado este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la "ausencia clamorosa" del presidente asturiano ante lo que califica como una "injusticia" y "agravio" para los asturianos. Ha dicho de Barbón que "se esconde" y utiliza una vez más a un consejero como "parapeto" --en este ocasión al consejero de Movilidad, Alejandro Calvo--. Sin embargo, asegura que "a pesar de no haber liderado ninguna acción, Barbón estará el primero para la foto e intentará colgarse alguna medalla que no le corresponde".

Polledo ha criticado además la "falta de voluntad política" del Gobierno central para terminar con el peaje del Huerna. "Nos preocupa que el Gobierno haya tirado la toalla. Ha tirado la toalla en la vía que nos importa a todos, que es la política, que es la de la voluntad política", ha afirmado. Para el PP la solución "no está en Bruselas, sino en Moncloa".

La diputada 'popular' ha mostrado su preocupación e indignación ante lo que considera "un nuevo desplante" del que considera que es "el peor Gobierno central de la historia" para Asturias. "Nos tememos que, en un asunto tan importante y crucial para los asturianos, nos van a dar la espalda de nuevo", ha sentenciado, añadiendo que "si estuviera en Cataluña, mañana mismo esto tendría una solución".

El diputado de Vox Javier Jové ha calificado de "lamentable" la posición del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras afirmar en el Congreso que el Gobierno no actuará en relación con la supresión del peaje del Huerna hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita una decisión al respecto y ha instado al presidente asturiano a "ejercer presión política".

"El problema es que no hay dinero para Asturias porque se lo llevan otros", ha afirmado Jové, quien ha vinculado directamente la falta de financiación para el rescate del peaje con lo que ha calificado como una "secesión fiscal de facto" en regiones gobernadas por partidos "que aspiran a destruir España", poniendo como ejemplo a Cataluña.

Jové ha acusado a Barbón de falta de legitimidad para liderar movilizaciones contra una decisión del Gobierno central. "Barbón pertenece al PSOE, el mismo partido que gobierna España. No puede ponerse detrás de ninguna pancarta. Aquí no se trata de irse a Bruselas a comerse gofres o patatas fritas, sino de ejercer presión política", ha subrayado.

Para el diputado del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, el ministro de Transportes "está faltando una vez más al respeto a los asturianos con sus declaraciones en el Congreso de los Diputados", además de ser "un gran desconocedor de la realidad de Asturias". "El ministro de Fomento, cuando se acordó la prórroga del plaje del Huerna, no era Francisco Díaz", ha matizado.

Pumares ha asegurado que las bonificaciones del peaje "no están llegando", las cuales califica de "draconianas" y que "dejan fuera a la inmensa mayoría de los usuarios". "No tiene sentido que sea obligatorio disponer de telepeaje para acceder a las bonificaciones, cuando ya hubo fórmulas más sencillas, como el uso de tarjeta de débito para contabilizar los viajes", ha explicado. En este sentido, ha reclamado que se revisen hasta llegar al 100% como "solución transitoria" hasta la supresión definitiva del peaje.

Un peaje que, el portavoz de Convoctoria por Asturias, Xabel Vegas, le ha querido recordar al ministro Puente "ya está teniendo consecuencias"; y se pregunta "¿qué va a pasar cuándo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea lo declare ilegal? ¿les va a devolver a los asturianos y las asturianas el dinero que han pagado en estos 25 años de utilización de ese peaje, más los intereses que se han generado?".

Por su parte, la poravoz del Grupo Socialista, Dolores Carcedo, ha recalcado que el peaje es una medida "injusta" y este viernes darán a conocer en la reunión de la Alianza por las Infraestructuras --previa a la manifestación convocada en Oviedo-- los siguientes pasos a seguir desde el Gobierno asturiano.

Los grupos han hecho un llamamiento a la "unidad" y a la sociedad asturiana para participar en la manifestación convocada este viernes por la Alianza por las Infraestructuras, con el objetivo de reclamar la supresión del peaje del Huerna, que saldrá a las 17.30 horas de la Estación del Norte (Oviedo) y culminará en la Plaza de la Escandalera.