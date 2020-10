Los grupos de la Junta instan al Principado a iniciar "cuanto antes" la negociación de los presupuestos de 2021

OVIEDO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la Junta General han coincidido este miércoles en instar al Gobierno del Principado a iniciar "cuanto antes" la negociación del proyecto de presupuestos para 2021. Todos se han mostrado dispuestos a escuchar las medidas del Ejecutivo y tanto IU y Podemos, como PP, Ciudadanos y Foro han resaltado su voluntad de dialogar para consensuar las cuentas del próximo año.

En declaraciones a los medios al término de la Junta de Portavoces para fijar el orden del día del pleno de la próxima semana, el portavoz adjunto del PP, Pablo González, ha tendido la mano al Gobierno de Adrián Barbón para sacar adelante unas cuentas "con sentido común presupuestario". Así, aboga por "recortar algunas partidas para apostar por otras y gestionar el nivel de deuda".

No obstante, ha afeado al Principado que no lleve a la Junta ninguna iniciativa para su tramitación, ni siquiera las modificaciones presupuestarias frente a la pandemia de coronavirus. "Mayor desprecio por el parlamento no puede haber", ha dicho, recordando que el 26 de octubre arranca el pleno de orientación política y teme que para entonces no se conozca todavía el borrador del presupuesto cuando sería más urgente que nunca ante la COVID-19.

Así, desde el PP piden a la consejera de Hacienda, Ana Cárcaba, y al presidente Barbón que elijan el interés general frente a los intereses de los partidos de izquierdas y negocien las cuentas con "sentido común" para evitar "parchear el año que viene" ampliando una deuda que lastraría a la comunidad la próxima década.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, se ha mostrado decepcionada al ver que el Principado hace lo de "siempre" y tarda en presentar el proyecto presupuestario en estas circunstancias. Sin embargo, ha asegurado que su formación está dispuesta a "pactar unos presupuestos sensatos" sin más líneas rojas que evitar las subidas de impuestos, prestar atención a las indicaciones de la Unión Europea y desarrollar medidas que reactiven la economía y apoyen a pymes y autónomos. La formación naranja espera que comience pronto la ronda de contactos, aunque por el momento no ha recibido "ni una llamada".

Daniel Ripa (Podemos) también espera una llamada del Gobierno asturiano para empezar a hablar de las cuentas del año que viene y reitera que inician el proceso "con la mejor de las voluntades". "Se amplía el techo de gasto y eso abre la posibilidad de mejorar los servicios públicos", asegura. La formación morada espera empezar a reunirse en unos días con IU para ir avanzando en una postura de izquierdas. Podemos apuesta por abordar una reforma fiscal y reforzar la protección social.

Desde IU, Ovidio Zapico confía en que este mes de octubre empiecen las negociaciones y ha insistido en la necesidad de buscar un acuerdo presupuestario entre las fuerzas parlamentarias de izquierdas, aunque cree que una vez alcanzado ese principio común habría que "abrir" la negociación de forma trasversal al resto de formaciones con presencia en la Junta General, "excluyendo" a quienes están "fuera de los principios democráticos".

También partidario de la negociación se ha mostrado el portavoz de Foro, Adrián Pumares, asegurando estar dispuesto a "aportar" en una situación excepcional como la actual. Así, considera importante tener presentes las dificultades de la ciudadanía y dejar de actuar como si no existiera el coronavirus.

Por su parte, el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, ha urgido al Principado a avanzar el borrador de las cuentas, asegurando que su formación está dispuesta a "escuchar" al Gobierno, aunque cree que desde el Ejecutivo de Adrián Barbón igual "no quieren" pactos con Vox.

ASUNTOS DEL PLENO

Entre los asuntos que los grupos llevarán al pleno de la semana que viene destacan el modelo de las residencias de mayores de Asturias, los criterios para declarar las alertas naranja por parte del Principado frente al coronavirus, la movilidad y la agenda 2030 desde Ciudadanos.

Podemos pedirá un plan de jubilaciones y contrataciones de profesionales sanitarios, y reclamará calidad en el servicio de transporte escolar, así como un proyecto para la Ciudad de Vacaciones de Perlora, y actuaciones en vivienda pública.

IU también propondrá que se solventen los problemas del transporte escolar, y exigirá que se cumpla el compromiso presupuestario con el centro de salud de Pola de Lena, al tiempo que reclamará que se garantice la atención a la diversidad en educación y se negocie con los padres el modelo de grupos internivel.

Foro pedirá ayudas al deporte asturiano y exigirá aclaraciones sobre cómo se cumple en Asturias la sentencia del Supremo sobre las ITV, al tiempo que pretende conocer las medidas del Principado para afrontar los problemas de salud mental vinculados a la pandemia.

Finalmente, Vox pretende abordar la situación de la Atención Primaria y del ocio nocturno, a la vez que reclamará que se disuelvan los grupos internivel, que se aplican en un 4% de colegios públicos y un 8% de los concertados.