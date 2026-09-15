La Guardia Civil desmantela dos plantaciones interiores de marihuana en Llanera

Un guardia civil, frente a una plantación de marihuana - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha desmantelado dos plantaciones interiores dedicadas al cultivo de cannabis sativa (marihuana). Los agentes han detenido además a tres personas, de 42, 36 y 22 años, vecinos de Langreo y Llanera.

Fue en los primeros días del mes de junio la Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de una denuncia de un vecino del concejo de Llanera, de la existencia de unos daños causados en una vivienda que tenía alquilado a dos personas desde el año 2022 y cuyo contrato había vencido.

Al efectuar los agentes la correspondiente inspección de la vivienda pudo comprobar que la misma presentaba cuantiosos daños, constatando que la misma no había sido utilizada como residencia sino para el cultivo de cannabis sativa.

Durante la inspección realizada en una de sus estancias, se intervinieron 14 plantas de cannabis sativa que arrojaron un peso de 764 gramos. Dado que este tipo de cultivos requieren una gran cantidad de consumo de energía eléctrica se pudo comprobar que ésta estaba siendo derivada del alumbrado público de manera ilegal, extremo este que fue confirmado por E-Redes.

La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil no solo permitió identificar a los arrendatarios de la vivienda, sino también la existencia de otras dos personas, que resultaron ser inquilinos de la misma. Estas personas tenían fijada su residencia en otra localidad del concejo de Llanera, por lo que tras ubicarla se centró la investigación sobre ellos.

Así, tras la correspondiente actividad de investigación, se pudo determinar que esta segunda vivienda también era utilizada para la plantación, cultivo y recolección de cannabis sativa. Con todos los indicios disponibles, a finales del mes de julio se procedió a la detención de uno de los propietarios de la primera plantación, quien en su declaración reconoció dicha activad en varias viviendas de alquiler.

Posteriormente en los primeros días del mes de agosto, se procedió tras su localización a la detención de las dos personas que utilizaron para el cultivo de marihuana la segunda vivienda. Durante el registro llevado a cabo de este segundo inmueble, se descubrió que el sótano estaba destinado al cultivo de la planta de cannabis sativa, interviniéndose 179 plantas sin florecer, 56 en esquejes y 62 en un secadero con un peso total de 3.518 gramos.

También fue localizada en el interior de la vivienda en otra estancia una caja que contenía 2.013 gramos de marihuana ya preparada. En otra de las habitaciones se incautaron 6 pastillas de hachís que arrojaron un peso de 565 gramos y una báscula de precisión. Una libreta con apuntes de cómo llevar a cabo el cultivo indoor de marihuana y un sobre con 5.100 euros.

Esta segunda vivienda como ocurrió con la primera, tenía el suministro eléctrico enganchado al alumbrado público de manera ilegal como así determinó el informe técnico llevado a cabo por la empresa E-Redes.

Los tres detenidos de 36, 42 y 22 años de edad son vecinos de Langreo y Llanera y se les imputa un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo de drogas, otro de daños intencionados y un tercer delito de defraudación de fluido eléctrico.