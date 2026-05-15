Guía de la Ascensión 2026: mercados, talleres y exhibiciones de ganado toman el centro de Oviedo

Archivo - Feria de la Ascensión en Oviedo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo organiza una nueva edición de la Feria de la Ascensión, que comienza este viernes y se extenderá hasta el domingo 17 de mayo en diversos puntos de la ciudad. El centro de la ciudad se transforma en un gran escaparate de tradiciones asturianas con 68 casetas agroalimentarias y un mercado de artesanía en el Bombé. La programación de este año refuerza su carácter familiar con la 'Xata de la Rifa', exhibiciones de razas autóctonas y talleres gratuitos, todo ello acompañado del clásico menú de la Ascensión en los restaurantes de la capital.

Las diferentes actividades se celebrarán entre el Campo San Francisco, la calle Eusebio González Abascal, la plaza Porlier, la plaza de la Catedral y el Parque de Invierno. La Feria de la Ascensión, declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias, cuenta en su edición de 2026 con la colaboración de la Asociación Mazcaritos d'Uviéu, que organizará actividades de animación para el público infantil y familiar como 'Cuentos y Cosadielles', 'Pinta la Xata Pinta' o 'Pasacalles de la Xata de la Rifa'.

La Feria ofrece además una exhibición de razas autóctonas en el Campo San Francisco, actuaciones musicales de grupos tradicionales y el festival de la canción asturiana. Para el público infantil se han diseñado talleres de artesanía --sobre encaje de bolillos, talla de madera, alfarería o fieltro--, juegos tradicionales asturianos, paseos en poni o talleres creativos entre otros.

PROGRAMA COMPLETO

El Mercado Agroalimentario, con 68 casetas, se ubica en la Plaza de la Catedral, la Plaza Porlier y la calle Eusebio González Abascal, donde se pondrán a la venta productos típicos como sidra, quesos, miel y fabes. El horario de apertura se ha fijado de 11.00 a 21.00 horas el viernes y sábado, mientras que el domingo el cierre se adelantará a las 20.00 horas.

En paralelo, el Paseo del Bombé acoge el Mercado de Artesanía con 23 casetas y diversos talleres gratuitos de técnicas tradicionales como el encaje de bolillos, talla de madera y alfarería de Faro. Estas actividades se complementan con una exhibición de razas autóctonas asturianas, entre las que se encuentran el asturcón, la oveja xalda y el gochu asturcelta.

La programación infantil tiene un peso relevante con la iniciativa '¡Manos a la Feria!' en el Campo San Francisco, el viernes hasta las 20.00 horas, y el taller de mascotas verdes, hasta la misma hora.

El sábado y el domingo será momento de 'La Xata de la Ascensión', con actividades de animación sobre tradiciones festivas asturianas. También durante el fin de semana se celebrarán paseos en poni asturcón hasta las 20.00 horas.

En el apartado musical, se celebrará durante todo el fin de semana el Festival de la Canción Asturiana, a cargo de la asociación de intérpretes de la canción asturiana en el Quiosco del Bombé.

El sábado se celebrará un desfile folclórico de la Feria de la Ascensión a las 17.00 horas, con la participación de grupos folclóricos y bandas de gaitas del municipio. También se han planteado actividades deportivas como exhibiciones de 'disc golf' y 'agility' en el Parque de Invierno durante el fin de semana, además de dos sesiones de laser run.

Además de la programación festiva, del 14 al 17 de mayo los restaurantes ovetenses celebrarán las jornadas del Menú de la Ascensión, con menestra, carne gobernada y tarta de queso con cerezas.