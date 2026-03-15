Guía completa de la pesca de trucha en Asturias 2026: fechas, zonas y excepciones que arrancan hoy

Archivo - Río Navia antes de la presa de Grandas de Salime. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

La temporada de pesca de la trucha en los ríos asturianos comienza este domingo, 15 de marzo, y se extenderá hasta el 15 de agosto, según la resolución de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, por la que se aprueban las normas para el ejercicio de la pesca en aguas continentales del Principado de Asturias durante la campaña 2026.

La normativa detalla las tallas mínimas de los ejemplares, que oscilan entre los 17 centímetros en zonas de montaña o los 25 centímetros permitidos en el río Eo. En cuanto al período general de pesca para la trucha y el reo se extenderá hasta el 15 de agosto, aunque existen excepciones en zonas salmoneras y de montaña, donde el inicio se retrasa al tercer domingo de mayo. En las zonas limítrofes con Galicia (río Navia) y Cantabria (río Deva), la temporada finaliza el 31 de julio.

Respecto a la pesca sin muerte, en zonas no salmoneras, esta modalidad puede prolongarse hasta el 15 de octubre. Por otro lado, en embalses de pesca intensiva como La Granda, San Andrés y Trasona, la veda abre del 1 de marzo al 30 de noviembre.

La normativa autonómica establece un cupo de captura general de seis ejemplares por pescador y día, salvo en el embalse de Alfilorios y la laguna Enguilu, donde el cupo se reduce a tres truchas por pescador y día. Una vez alcanzado el cupo, el pescador puede seguir pescando exclusivamente en la modalidad sin muerte.

PERMISO ESPECIAL PARA MENORES DE 10 AÑOS

La resolución incluye disposiciones especiales para menores de edad, permitiendo que los niños de hasta diez años se inicien en la pesca sin necesidad de licencia, siempre que estén acompañados por un tutor con licencia en vigor y sus capturas computen dentro del cupo del adulto.

Asimismo, podrán autorizarse jornadas concretas de aprendizaje para menores de 14 años, tuteladas por la administración o en colaboración con sociedades, sin necesidad de licencia, pero devolviéndose las capturas.

EL SALMÓN EMPIEZA EL 18 DE ABRIL

Por su parte, la pesca de salmón comienza en 2026 el tercer sábado de abril, día 18, y se permitirá hasta el 15 de julio. En esta ocasión, un pescador podrá capturar un máximo de dos salmones al año, y solo uno con muerte. Además, solo se pueden retirar ejemplares que midan al menos 45 centímetros.

Por otro lado, desde el 16 de junio queda vedada la pesca salmón en las cuencas altas salmoneras, aguas arriba de los refugios de pesca de Las Mestas en el Narcea, escala de Brieves en el Esva, refugio de Ñoña en el Sella, reserva de Niserias en el Cares, Deva por encima de Confluencia con el Cares, y Eo por encima de la escala de Pe de Viña.