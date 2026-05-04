Guía de la feria 'Ofelia' en Oviedo: 34 casetas y 60 escritores en el Campo San Francisco

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OVIEDO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha presentado este lunes la nueva identidad de su feria literaria, que abandona la marca LibrOviedo para convertirse en Ofelia. El evento se celebrará del 7 al 10 de mayo y estrenará ubicación en el Paseo del Bombé, donde se darán cita más de 60 autores de relevancia nacional e internacional y 34 editoriales.

El nombre de la feria nace de un juego de letras con "Oviedo Feria del Libro" y como referencia al personaje de Hamlet. En esta edición, el Consistorio asume la responsabilidad de la actividad a través de la Concejalía de Educación y el servicio municipal de Bibliotecas. La programación contará con una carpa central en el Paseo de la Herradura y utilizará la biblioteca La Granja como punto de encuentro.

Entre las figuras destacadas del panorama nacional se encuentran Bernardo Atxaga, quien regresa a la novela; Las Hijas de Felipe, con su ensayo Instrucción de novicias; Espido Freire, Martín Garzo, Lucía Solla Sobral y Marcos Giralt. La presencia internacional correrá a cargo de la filósofa eslovena Renata Salecl, cuyo pensamiento ha influido en el concepto de 'Amabilidá' de la candidatura Oviedo 2031, y la filósofa francesa Corine Pelluchon.

La representación asturiana estará encabezada por escritores como Ricardo Menéndez Salmón, Carolina Sarmiento, Paco Bescós y Miguel Barrero. Además, durante los cuatro días se homenajeará al autor Xuan Bello mediante la lectura de su obra dedicada a la ciudad, Al dios del lugar.

El programa de Ofelia incluye diálogos sobre temas de actualidad como el acceso a la vivienda, con Llucía Ramis y Sergio C. Fanjul, y encuentros sobre nuevas tendencias digitales con 'bookstagramers'. También se conmemorará el centenario del Tigre Juan con una charla entre Marta Sanz y Bárbara Mingo, y se rendirá tributo a la escritora ovetense Dolores Medio en el 30º aniversario de su fallecimiento.

La feria ofrecerá actividades para todos los públicos en horario de mañana y tarde, incluyendo cuentacuentos, talleres y exposiciones. Las 34 casetas, situadas junto al quiosco de la música, acogerán las firmas de los autores invitados a lo largo de las cuatro jornadas