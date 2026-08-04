Guía de las Fiestas de San Félix 2026 en Valdesoto: programa completo, verbenas y concurso de carrozas

Presentación de las fiestas de San Félix en el Ayuntamiento de Siero. - AYTO. DE SIERO

SIERO, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, junto a la concejala de Festejos, Mercados y Bienestar Animal, Ana Nosti, y el concejal de Abastecimiento de Agua y Saneamiento, Parque Móvil, Asociaciones de Vecinos y Centros Socioculturales en el Ámbito Rural, Manuel Pergentino, han presentado el programa de las fiestas de San Félix 2026, que tendrán lugar en Valdesoto del 7 al 10 de agosto.

Las celebraciones comenzarán el viernes 7 de agosto a las 12.00 horas con el lanzamiento de los tradicionales cohetes. Por la noche, entre las 21.30 y las 22.30 horas, se elegirá a la Reina y las Damas de San Félix, mientras que a las 23.30 horas Manolín Hevia pronunciará el pregón, antes del inicio de la verbena amenizada por un DJ.

La jornada del sábado 8 de agosto dará inicio a las 9.30 horas con la IV Quedada BTT. Por la tarde se desarrollarán los juegos infantiles, a las 17.00 horas, y el bingo popular, a las 17.30 horas. A partir de las 23.30 horas se celebrará una gran verbena a cargo de La Banda de Ayer y el Grupo D'Cano.

El programa del domingo 9 de agosto incluye el II Mercau Artesanal, entre las 11.30 y las 16.00 horas, y el VIII Encuentro de Vehículos Clásicos 'Valdesoto con los Clásicos', a partir de las 12.00 horas. La misa solemne en honor a San Félix se oficiará a las 12.30 horas, seguida de la sesión vermú, mientras que a las 19.00 horas se disputará el Trofeo San Félix 2026.

DÍA GRANDE Y CONCURSO DE CARROZAS

El lunes 10 de agosto, día grande de los festejos, arrancará a las 10.00 horas con el lanzamiento de cohetes. El acto central de la jornada será el LXXIII Concurso Provincial de Carrozas San Félix 2026, declarado de Interés Turístico Regional, que comenzará a las 17.00 horas.

Posteriormente se celebrará la tradicional jira campestre y una gran verbena a partir de las 22.30 horas. A las 23.30 horas se procederá a la entrega de premios del concurso de carrozas y a las 00.00 horas comenzará el espectáculo de fuegos artificiales.