Guía rápida para moverte por Oviedo durante la Copa de Ciclismo Paralímpico

Archivo - Las Campas, Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Oviedo ha informado del corte de tráfico en varias vías de la ciudad con motivo de la celebración de la Copa de España de Ciclismo Paralímpico, que tendrá lugar este sábado.

Según ha indicado el Consistorio, la prueba deportiva se desarrollará entre las 15.30 y las 19.00 horas, si bien las restricciones al tráfico rodado estarán vigentes desde las 14.30 hasta la finalización del evento.

El recorrido partirá de la calle Ángel del Río Uribe y continuará por la calle Navia, la Glorieta Olímpica, el Paseo de la Florida, la Glorieta del Deporte Adaptado y la calle Orlando Sanz Álvarez, hasta la glorieta de Las Campas.

Debido a estas afecciones, el Ayuntamiento recomienda a los vecinos que necesiten utilizar sus vehículos durante ese horario que los retiren de sus garajes con antelación suficiente.

Asimismo, los residentes de la zona de Las Campas deberán realizar sus desplazamientos hacia el centro de la ciudad a través de la calle Fuente de la Plata.

La celebración de la prueba implicará también desvíos en las líneas de transporte público urbano (TUA).