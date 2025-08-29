Gutiérrez evita pronunciarse sobre un posible traslado del Museo Piñole: "Desconozco los planes del Ayuntamiento"

Visita institucional a la fábrica de La Vega con motivo de la inauguración del festival LINK. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Vanesa Gutiérrez, ha valorado este viernes como "muy saludable" la preocupación social generada en torno al futuro del Museo Nicolás Piñole y ha subrayado la importancia de defender que los centros culturales "sigan abiertos, sean accesibles y no desaparezcan".

"Es muy bueno que nos preocupe lo que pasa con el patrimonio pictórico y con un museo", ha señalado la consejera al ser preguntada por la posibilidad de que el museo gijonés pudiera trasladarse a Oviedo. En este sentido, ha asegurado que la inquietud ciudadana demuestra sensibilidad cultural y compromiso con el patrimonio.

No obstante, Gutiérrez ha evitado pronunciarse sobre los planes concretos del Ayuntamiento de Gijón y ha apelado al "respeto institucional". "Desconozco los detalles y corresponde al consistorio dar explicaciones. En cualquier caso, estamos ocupándonos y preocupándonos para dar una solución a un museo que, sin duda, es un enclave fundamental", ha afirmado.

FÁBRICA DE LA VEGA

Durante su visita a la antigua Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, donde asistió a la presentación de una nueva edición del festival LINK, Gutiérrez ha defendido que el patrimonio debe estar "vivo" y "ser disfrutado por la ciudadanía" como forma de garantizar su conservación.

"Esta fábrica, los ovetenses y los asturianos la sienten muy suya. Volver a verla llena de gente y de propuestas culturales es lo que realmente le dará vida", ha expresado. La consejera ha elogiado el acuerdo entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Ministerio de Defensa para la cesión del recinto como "sin precedentes", y ha valorado que este tipo de consensos evitan que espacios patrimoniales queden abandonados.

"Vida. Al final, el patrimonio, si queremos conservarlo, tiene que ser un patrimonio vivo. Es la única manera de garantizar su porvenir", ha afirmado al ser preguntada por el futuro uso del recinto.

Aunque no ha concretado plazos sobre la transformación del espacio, ha señalado que las administraciones implicadas serán quienes den más detalles próximamente. "Estamos más cerca que nunca", ha dicho.

Gutiérrez ha destacado el papel del festival LINK, que se celebrará desde este viernes y hasta el domingo 31 de agosto, como motor de innovación, diálogo y pensamiento, accesible a todos los públicos y con propuestas que conectan las nuevas tecnologías con el patrimonio histórico e industrial del espacio.