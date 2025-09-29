Haber aprobado la PAU en Asturias, requisito para acceder a la gratuidad de los grados, aclara el Principado

OVIEDO 29 Sep. (EUROPA PRESSS) -

El portavoz del Gobierno asturiano y consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, se ha referido este lunes, en una rueda de prensa ofrecida en Oviedo, al anuncio realizado la semana pasada por el presidente del Ejecutivo regional, Adrián Barbón, sobre la gratuidad de la matrícula en los cursos de grado.

Actualmente la matrícula es gratuita en el primer curso, pero Barbón propuso en septiembre de 2026 también lo sea en el resto de los cursos siempre que se cumpla con un determinado nivel académico.

A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Peláez ha aclarado que la gratuidad de esa matrícula de sucesivos grados lo será solamente para aquellos que hayan aprobado la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en Asturias.

"La propuesta del Gobierno plantea que sea requisito para acogerse a esta gratuidad el haber aprobado la PAU en el Principado de Asturias. Queremos aclarar este término también, como prueba de que se garantiza un proyecto de estudios íntegro en el Principado de Asturias", ha comentado el dirigente asturiano.

Actualmente ese requisito no se pide para acceder a la gratuidad de la primera matrícula, medida que ya está en marcha, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Universidad de Oviedo.

Peláez ha dicho además que la intención del Gobierno es vincular esa gratuidad que ha anunciado la semana pasada "al rendimiento académico", tomando como referencia los criterios de desempeño educativo que utiliza el Ministerio de Educación para las becas.

El portavoz ha señalado que el impacto presupuestario de la medida sería "sensiblemente inferior" a los 7 millones de euros, con una gratuidad total y bajo esos requisitos académicos.