"Hago una llamada a la prudencia", dice Barbón sobre los incendios

OVIEDO 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, el socialista Adrián Barbón, se ha referido este miércoles a la situación generada por los diferentes incendios forestales activos en Asturias y se ha mostrado preocupado por lo ocurrido.

"Hago una llamada a la prudencia", ha declarado Barbón en unas declaraciones realizadas en Ribadedeva, donde participa en el VII Encuentro Hispano Americano de Colombres.

Barbón ha defendido la creación de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, y ha dicho que en su momento fue criticada. "Hoy vemos la importancia que tiene", ha comentado destacando que es una consejería que no existe en la mayoría de comunidades autónomas.

"Me siento muy orgulloso de haber tomado la decisión de crear una Consejería de Gestión de Emergencias", ha manifestado. El presidente asturiano ha informado de un importante despliegue de efectivos para combatir los incendios, que, con la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias, va a superar los 200 efectivos en todo el territorio de Asturias luchando contra los fuegos.

Ha destacado especialmente la labor del consejero del ramo, Alejandro Calvo, quien "ha estado en todo momento, ayer estuvo en el puesto de mando avanzado, hoy todavía en el puesto de mando avanzado en Cangas de Narcea".

Barbón ha insistido en la importancia de la precaución, advirtiendo sobre las altas temperaturas previstas, con máximas que podrían llegar a 40 grados el viernes, y ha subrayado que "toda precaución es poca" ante la actual situación de sequía y riesgo de incendios.