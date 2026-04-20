"Hay que ser muy necio", señala Lanero (UGT) sobre la oposición del Ministerio a la gratuidad del peaje del Huerna

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, y su homólogo en Gijón, Iván Muñiz del Corro, en rueda de prensa en la sede gijonesa del sindicato. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha criticado este lunes, en Gijón, la "necedad" del Ministerio de Transportes de no implantar la gratuidad, vía bonificación del 100 por ciento, del peaje del Huerna.

"Hay que ser muy necio ante un informe tan contundente de la Comisión Europea", ha indicado Lanero, en rueda de prensa en la sede gijonesa de UGT, acompañado de su homólogo en Gijón, Iván Muñiz del Corro, sobre el documento que avala que es "ilegal" la prórroga de la concesión del citado peaje.

Ha recordado, unido a ello, que el 100 por ciento de la bonificación del transporte ferroviario se hizo ya como compensación de los "famosos" trenes que se hicieron y que luego no pasaban por los túneles.

"Hay que ser muy necio y, además, siendo el mismo color político, hay que ser muy poco inteligente", ha remarcado Lanero, con referencia a que el Gobierno central y el asturiano son del PSOE.

Por otro lado, ha recalcado que este asunto está en la vía de reclamación, que deberá determinar si la ampliación de la concesión es ilegal.

"Mientras, estamos pagando por un servicio que no tenemos", se ha quejado Lanero, con referencia a las obras en el peaje. "La solución decente es la política, nadie está pidiendo que se suprima el peaje del Huerna, es una cuestión jurídica que se resolverá en los tribunales, pero sí es posible, hasta que haya una respuesta, bonificar la autopista al 100 por ciento", ha reiterado.

ACCESOS A EL MUSEL

No ha sido esta la única queja del dirigente sindical al Ministerio. También le ha recriminado que no haya un proyecto de alternativa de accesos a El Musel, tras el fallido vial de Jove.

"Parece ser que no hay no hay interlocución", ha lamentado Lanero respecto a la relación entre la Administración regional con el Ministerio.

"No sé cómo se puede tardar 20 años en sacar un informe diciendo que no se puede hacer", ha apuntado sobre el vial soterrado de Jove, que después de licitado se dijo que no podía ejecutarse, sin aportar un proyecto alternativo por el Ministerio.

Ha precisado, eso sí, que hay una propuesta lanzada desde Asturias, que implica al Ayuntamiento de Carreño, con referencia al acceso por Aboño, si bien ha recalcado que no hay proyecto. Es por ello, que ha remarcado que si no lo hay, los tiempos serán largos. Lanero ha urgido, por tanto, a contar con un proyecto ya y un informe técnico que diga por dónde sería el acceso al puerto gijonés.

Dicho esto, ha considerado que, aunque pueda suponer alguna complicación, no ve determinantes los accesos a la hora de que se instalen nuevos proyectos industriales en El Musel. Sí que ha considerado que si el puerto tuviera una comunicación desde la Zalia, sería mucho más atractivo.

Ha recordado, que cerca del puerto está el hospital de Jove, que da cobertura a Carreño y cuyos usuarios deben pasar por el Empalme, donde se juntan con todos los camiones. Al retraso en este acceso ha sumado también el retraso en la licitación de la obra de Lloreda-Veriña.

PLAN DE VÍAS

A nivel local, y relacionado con el mismo Ministerio, ha señalado que es preciso que el Plan de Vías de Gijón sea "una realidad" y que también llegue al hospital de Cabueñes.

Sobre Gijón, por otra parte, ha incidido en que es una ciudad que atrae mucho turismo, pero que, a la vez, está expulsando del centro a los gijoneses. Por este motivo, ha visto crucial que se lleve a efecto la declaración de Zonas Tensionadas en los barrios de Cimadevilla y de La Arena.

También ha defendido la implantación de una tasa turística, para que todo el mundo contribuya a los servicios públicos en épocas de masificación de personas en la ciudad, al igual que se está implantando en otras ciudades del Norte, como es en la comunidad vecina de Galicia.

Lanero ha sido muy crítico con las empresas que quieren hacer negocio con el suelo publico y con la vivienda pública. También se ha mostrado a favor de intervenir el mercado, ya que ha advertido de que pretender que haya más vivienda pública puede llevar al menos 14 años.

Ha reivindicado, ligado a ello, que todo el mundo tenga derecho a una vivienda. En este caso, ha apostado, especialmente, por las viviendas públicas en alquiler, aunque no desecha que un porcentaje se destine a la venta, pero que estén protegidas para siempre para que no se conviertan en negocio.

El dirigente sindical ha insistido en que es imposible acceder a una vivienda, sobre todo por la gente joven, por lo que ha reiterado que la solución es intervenir los precios. Ha añadido que habrá que hacerlo de manera legal y ver cómo se hace, a lo que ha resaltado que o se toman medidas valientes o a corto plazo no podrán los jóvenes acceder a una vivienda.

Al tiempo, Lanero ha criticado al Gobierno del Ayuntamiento de Gijón por echar siempre balones fuera, a lo que ha recalcado que los que dirigen la ciudad son los que tienen que abanderar las reivindicaciones en todos los ámbitos y no escudarse en que son los de fuera "los que maltratan a Gijón".

GIJÓN INDUSTRIAL

Por su parte, Muñiz del Corro ha hecho un repaso a la situación de Gijón, en el que se ha mostrado esperanzado por las medidas de protección al acero y ha celebrado el asentamiento de Indra en materia de defensa.

También ha considerado que la Zalia avanza "bastante bien", un polo industrial y logístico donde se implantará el proyecto inversor de Sunwafe, vinculado a paneles solares, y donde la subestación eléctrica también está avanzando "en tiempo y forma". A esto ha sumado los proyectos inversores que están encima de la mesa para implantarse en el puerto gijonés de El Musel.

Se ha referido, asimismo, a los programas de recualificación que, a su juicio, deben seguir siendo útiles para las personas desempleadas de larga duración, por lo que ha dicho esperar que la parte empresarial ponga de su parte de cara a ofrecer compromisos de contratación.

Eso sí, ha conminado al Ayuntamiento gijonés a que haga un ejercicio de escucha ante las reivindicaciones de los trabajadores de las empresas municipales, que, según él, llevan tiempo reivindicando diversos temas desde hace tiempo.

Se ha congratulo, por otro lado, de que vaya avanzando de nuevo la ampliación del hospital de Cabueñes y de que incluya "ciertas mejoras".

En materia de infraestructuras, ha animado a no bajar los brazos y ha seguir reivindicando los accesos a El Musel, y no quedarnos en "espejismos que no conducen a nada". Más optimista se ha mostrado sobre el Plan de Vías, en el que se está avanzando en parte del desarrollo de las actuaciones, a lo que ha esperado que pronto se pueda visibilizar el derribo del viaducto de Carlos Marx.

Ha aludido, por otro lado, al proyecto de Naval Azul, del que en este día se va a celebrar una mesa donde se va a dar a conocer lo que proyecta el Ayuntamiento y en la que se va a escuchar a la parte social de la ciudad. Muñiz del Corro ha apuntado que esperan sacar una conclusión más clara y ha indicado que es una zona degradada en la que desea que se concrete algo útil y que genere empleo de calidad.

Respecto a la Vivienda, ha opinado que se necesitan medidas "valientes y audaces" para solucionar el problema. "Hay una generación que se está quedando fuera del acceso a la vivienda", ha advertido sobre los jóvenes.

Al igual que Lanero, ha apostado por la ecotasa turística y ha asegurado que se puede compatibilizar la industria y el turismo en la ciudad.