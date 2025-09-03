Los hechos por la muerte de un hombre en un garaje de Oviedo tras una discusión serán juzgados como delito leve

El pronunciamiento del Juzgado no es firme

OVIEDO, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Principado de Asturias sostiene que los hechos que desembocaron en el fallecimiento de un septuagenario en un garaje de Oviedo el pasado mes de febrero, tras una discusión con otro hombre por una plaza de aparcamiento, deben ser juzgados como delito leve, es decir, como infracción penal castigada con penas menos severas que las que el Código Penal atribuye a los delitos graves o menos graves.

Así lo trasladó por escrito al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, que ha asumido esta tesis y, en un auto, ordena la conversión de la causa a este tipo de procedimiento. El pronunciamiento del Juzgado no es firme.

El Fiscal entiende que, de acuerdo con las diligencias practicadas hasta el momento, existen indicios de que la víctima, de 78 años, dio una bofetada al investigado, o lo golpeó con las manos en la cabeza, tras discutir con él. El investigado respondió a la agresión con otro golpe, propinado con la mano en la cara, que se cayó al suelo, golpeándose la cabeza. Como consecuencia del golpe, la víctima sufrió lesiones que, tras numerosas complicaciones, provocaron su fallecimiento.

El Ministerio Fiscal considera que estos hechos presentan caracteres de un delito leve de lesiones del artículo 147.2 del Código Penal, en concurso ideal con un delito leve de homicidio por imprudencia menos grave del 142.2, sin prejuzgar en este momento la posible existencia de una legítima defensa.