Hereu defiende la autonomía estratégica del acero europeo y apuesta por garantizar la igualdad de condiciones

OVIEDO 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha defendido este jueves la necesidad de preservar el ciclo integral del acero en Europa como una cuestión de "autonomía estratégica". "Europa necesita defender procesos integrales del acero, por un tema de que necesitamos un bien tan básico y que después redunda en el desarrollo de tantos sectores industriales", ha asegurado.

Hereu ha explicado que el Gobierno está llevando a cabo una "política industrial muy activa" para defender el ciclo integral del acero en España y, especialmente, en Asturias. "Estamos en una ofensiva junto con otros gobiernos en Europa para que la Comisión vaya tomando decisions, porque hay decisions que son de escala europea", ha manifestado.

El responsable ministerial ha rechazado las guerras arancelarias y ha apostado por un control de fronteras que impida la entrada de acero de otras regiones del mundo en condiciones desiguales. "No creo en guerras arancelarias, lo que creo es en el control de fronteras, en que no se introduzca acero que no permitiríamos aquí", ha indicado.

Hereu ha subrayado la importancia de "pasar al ataque" para defender la competitividad de la industria europea. "Yo siempre digo que la mejor resistencia o defensa es pasar al ataque, y pasar al ataque significa defender la competitividad de la industria europea", ha declarado, destacando que trabajan desde factores energéticos y de estrategia industrial.

El ministro ha remarcado que esta estrategia se está llevando a cabo en coordinación con el sector, tal como demostró su participación en una reunión en París en febrero. "Vamos de acuerdo también con el sector, porque es una alianza en favor de un pilar importante", ha concluido.

Preguntado sobre las plantas de ArcelorMittal en Asturias, se ha limitado a decir que se está trabajando "paso a paso" y que el gran objetivo ahora es lograr la electrificación de la planta de Avilés. "En esto estamos trabajando, porque si ya tenemos Gijón y Avilés en proceso de electrificación, habremos dado ya un paso muy importante", ha considerado.