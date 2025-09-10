Herida grave una montañera alemana de 29 años en la Ruta del Cares, en Cabrales

Archivo - Helicóptero del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) durante el rescate en Cabrales. - SEPA - Archivo

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una montañera de nacionalidad alemana y 29 años de edad ha resultado herida de gravedad este martes en la Ruta del Cares, perteneciente al concejo asturiano, según ha informado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

El suceso se ha producido en torno a las 18.21 horas cuando el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió una llamada en la que indicaban que una mujer había recibido el impacto de una piedra en la cabeza y estaba inconsciente.

La Sala 112 del SEPA pasó la llamada al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y paralelamente movilizó al Grupo de Rescate de bomberos de Asturias con la aeronave medicalizada del SEPA. A las 19.45 horas, el equipo comunicó que estaba procediendo a estabilizar a la afectada a la que trasladarían al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo.

Concretamente, la mujer cayó unos 50 metros, a causa del impacto, por un canal que vierte aguas al río Cares cuando bajaba de Las Colladinas. Dos personas que la acompañaban junto a un guarda del parque nacional lograron bajar hasta donde se encontraba y la sujetaron para evitar que cayese al río mientras llegaba la ayuda.

Cuando el Grupo de Rescate accedió a la zona, mediante sendas operaciones de grúa dejó al médico-rescatador y a uno de los bomberos-rescatadores en el camino del Cares. Desde allí destreparon hasta donde se encontraba la mujer con sus acompañantes. Tras inmovilizarla la evacuaron a la aeronave con el triángulo de rescate.

La afectada fue inmovilizada con collarín y chaleco espinal y evacuada junto al médico-rescatador, mediante una operación de grúa a la aeronave. El helicóptero aterrizó posteriormente en la helisuperficie de Poncebos donde procedió a intubar y estabilizar a la herida, para su posterior traslado al HUCA.

Tal y como ha trasladado el SEPA, el incidente se comunicó a la Guardia Civil y los 112 de Cantabria y Castilla León. Finalizado el rescate y el traslado hospitalario el equipo regresó a su base en La Morgal.