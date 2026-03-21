Herida una mujer de 76 años al ser atropellada en Mieres y quedar atrapada debajo de un vehículo

OVIEDO, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 76 años ha resultado herida este sábado tras sufrir un atropello en la calle Carreño Miranda, en Mieres, según han informado fuentes del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

La afectada fue atendida en el lugar de los hechos y posteriormente evacuada por la UVI móvil de Mieres al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Presentaba policontusiones y, a expensas de más pruebas y de una nueva valoración médica, su pronóstico es reservado.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 20.34 horas. En la llamada se alertaba de que una persona había sido atropellada y se encontraba bajo un vehículo. De inmediato se movilizó a cuatro efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de Mieres, que se desplazaron con el furgón multisocorro y una autobomba urbana.

Una vez en el lugar, los bomberos procedieron a liberar a la víctima, que se encontraba atrapada bajo el turismo. Tras finalizar la intervención, los efectivos regresaron a base a las 21.14 horas. La sala del 112 del SEPA también informó de lo ocurrido al SAMU y a la Policía Local.